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时事要闻 | 2015年 5月 18日 星期一 11:51 BJT

俄罗斯指责西方国家试图破坏马其顿稳定

路透莫斯科5月16日 - 俄罗斯周六指责“西方组织者”试图在马其顿挑起“颜色革命”。马其顿政治局势日趋紧张，该国反对派周日举行集会要求总理下台。

俄罗斯还指责西方国家故意插手马其顿政治事务，以推进其自身利益。

俄罗斯外交部发表关于马其顿危机的声明称，有媒体报导称一名蒙特内哥罗公民被拘，被控涉嫌帮助在马其顿活动的“阿尔巴尼亚极端分子”。

“这是……试图将该国推进‘颜色革命’深渊的确信证据，”俄罗斯外交部称。

“这也是西方组织者喜欢借他人之手实现此类灾难性事件的证据，”俄罗斯外交部称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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