俄罗斯指责西方国家试图破坏马其顿稳定

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透莫斯科5月16日 - 俄罗斯周六指责“西方组织者”试图在马其顿挑起“颜色革命”。马其顿政治局势日趋紧张，该国反对派周日举行集会要求总理下台。
俄罗斯还指责西方国家故意插手马其顿政治事务，以推进其自身利益。
俄罗斯外交部发表关于马其顿危机的声明称，有媒体报导称一名蒙特内哥罗公民被拘，被控涉嫌帮助在马其顿活动的“阿尔巴尼亚极端分子”。
“这是……试图将该国推进‘颜色革命’深渊的确信证据，”俄罗斯外交部称。
“这也是西方组织者喜欢借他人之手实现此类灾难性事件的证据，”俄罗斯外交部称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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