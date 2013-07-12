麦格理料明年中国GDP增速将跌至6.9%

路透香港7月12日 - 投行麦格理的报告称，预期明年中国GDP增长进一步下跌至6.9%，主要受经济结构改革影响。

近期关于中国的数据显示经济每况愈下，多家投行和券商亦纷纷下调中国GDP增长预测。麦格理将今年GDP增长预估由7.8%下调至7.3%，明年由7.5%降至6.9%，是目前市场上对中国明年经济前景最悲观看法。

报告称，中国的结构改革旨在解决企业和地方政府的资产回报率受压，债务杠杆上升和高利率的问题，因这些问题令到货币政策效用下降，但结构改革可能会进一步拖低经济增长。

“未来数月政府可能会对经济进行微调，例如对铁路、城市建设和保障房作出支持。”该行分析师邵辰在报告中称，“不过，微调是否足够强烈或者及时去扭转经济下滑势头，对此我们抱有怀疑。”

该行称，今年第四季中国GDP增长有机会跌至7%，失业率上升和经济暴跌的风险可能大幅上升，在此情况下政府可能会进行货币宽松，反而令经济过度调整。因此认为，政府要尽量在改革和增长之间取得平衡。

报告指出，最佳情景是中国经济继续去杠杆化但GDP增长仍在7-7.5%，固定资产投资长约20%。最差情景是如果政府对经济进一步下滑不动容，则明年经济大跌风险明显增加，也许季度GDP增长只有6%，固定资产投资增长15%。不过该行认为这两种情景发生的机会都很低。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。