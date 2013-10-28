麦格理抢进房贷市场 与澳洲四大银行争食

路透悉尼10月28日 - 澳洲最大投资银行麦格理集团(MacquarieGroup)(MQG.AX)正迅速进入房屋抵押贷款市场，有可能在长久以来由澳洲四大银行主导的这个利润丰厚领域吹皱一池春水。

澳新银行(ANZ)(ANZ.AX)、澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)、澳洲国民银行(NAB.AX)和WestpacBanking(WBC.AX)等澳洲四大银行的合计获利可望连续第五年创最高纪录；部分获利即是由于他们在该国1.25万亿美元抵押贷款市场占据领先地位。

这四大银行合计占该国房贷市场达90%。据堪培拉智库澳洲学会(The AustraliaInstitute)估计，不计费用，一般规模的25年期房贷承贷期间他们通常可获利近7.5万澳元(合7.19万美元)。

如此丰盈的获利前景，似乎吸引了麦格理今年也迅速挺进当地的住宅抵押贷款市场。分析师称，此举有可能使行业发生洗牌，让借款人在四大之外多了一个选择。

“麦格理或许是目前突出而较积极的抵押贷款放款业者，”East & Partners首席分析师PaulDowling称。该研究机构表示，麦格理在这个领域正部署“相当可观的现金”。

麦格理一发言人士不愿就该投行在抵押贷款领域的动作置评。

瑞银分析师曾估算，单是截至7月的三个月，麦格理在投资用抵押贷款领域的份额就跳增25%，尽管那在整体投资者抵押贷款市场仅占1.1%。

麦格理正努力让目前以投资银行为主的业务多样化，转进风险较小的领域；在抵押贷款市场权益报酬率较高之际，这也被认为是善用资本的相当明智做法。该投行也拥有较高的流动性，使其有较强实力提供房贷。

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(link.reuters.com/vev93v)。(完)

(编译 张若琪 审校 张涛)

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