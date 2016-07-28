澳洲个股：麦格理确认年度获利展望，要追平2016年度的创纪录表现

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透悉尼7月27日 - 澳洲最大的投资银行--麦格理集团 周四确认了当前财年的获利预期，表示将追平2016年度的创纪录表现。
该银行总部设在悉尼，70%的收益来自海外。它表示，在6月底截止的第一季，其运营集团的业绩高于前一季，但低于上年同期的强劲水平。
“占该集团业绩70%以上的麦格理年金式业务，继续表现良好，”麦格理集团首席执行官摩尔说。
因市场状况低迷，资本市场业务表现好坏不一。不过大宗商品和金融市场部门的活动增强。
在2016年3月截止的年度，麦格理年度净利和股息提升到了20.6亿澳元的记录。
大宗商品和金融市场部门，占集团净利的比例不到30%，以前曾是该银行的亮点。
麦格理因其业绩一贯强劲而闻名。但分析师认为，在全球石油和金属价格暴跌之后，未来一到两年其大宗商品投资组合的减损风险增加。
今年到目前为止麦格理股票下跌近11%，表现逊于上涨4.6%的澳洲股市指标S&P/ASX200指数 。(完) (编译 岂頔；审校 张涛)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1