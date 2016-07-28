澳洲个股：麦格理确认年度获利展望，要追平2016年度的创纪录表现

路透悉尼7月27日 - 澳洲最大的投资银行--麦格理集团 周四确认了当前财年的获利预期，表示将追平2016年度的创纪录表现。

该银行总部设在悉尼，70%的收益来自海外。它表示，在6月底截止的第一季，其运营集团的业绩高于前一季，但低于上年同期的强劲水平。

“占该集团业绩70%以上的麦格理年金式业务，继续表现良好，”麦格理集团首席执行官摩尔说。

因市场状况低迷，资本市场业务表现好坏不一。不过大宗商品和金融市场部门的活动增强。

在2016年3月截止的年度，麦格理年度净利和股息提升到了20.6亿澳元的记录。

大宗商品和金融市场部门，占集团净利的比例不到30%，以前曾是该银行的亮点。

麦格理因其业绩一贯强劲而闻名。但分析师认为，在全球石油和金属价格暴跌之后，未来一到两年其大宗商品投资组合的减损风险增加。