更新版 1-澳洲个股：麦格理预计2015财年获利增长最多达20%，股价大涨

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(新增细节)
路透悉尼1月19日 - 澳洲最大投资银行麦格理集团 周一公布，预计澳元走低和交易环境改善将推动公司截至2015年3月的财年获利增长。
麦格理现在预计2015财年获利较2014财年的13亿澳元(约合10亿美元)增长10-20%。麦格理曾于10月表示，预计截止到2015年3月的财年获利将略有增长，得益于旗下上市和非上市基金绩效费的增长。
麦格理的最新预估高于汤森路透I/B/E/S访问的16位分析师的预估均值。分析师预计麦格理2015财年净利增长9%。
麦格理股价盘初一度上涨6.75%，创2013年5月来最大单日百分比涨幅。0059GMT，麦格理股价上涨5.1%。
分析师称，麦格理面向市场的业务--麦格理证券、麦格理资本和固定收益、 货币和商品--业绩表现可能优越，得益于股票承销业务强劲以及澳元走软提振海外获利。
澳洲2014年首次公开发行(IPO)创纪录，麦格理仍位于承销榜首。
澳元兑美元 去年下跌8.5%，受中国经济增长放缓以及澳洲贸易条件恶化影响。
“今年的获利预估将会有更新...麦格理有65%的获利来自海外。因此澳元下跌将会有很大影响。”Bell Potter分析师TS Lim说。(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率