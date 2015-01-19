版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 09:13 BJT

更新版 1-澳洲个股：麦格理预计2015财年获利增长最多达20%，股价大涨

(新增细节)

路透悉尼1月19日 - 澳洲最大投资银行麦格理集团 周一公布，预计澳元走低和交易环境改善将推动公司截至2015年3月的财年获利增长。

麦格理现在预计2015财年获利较2014财年的13亿澳元(约合10亿美元)增长10-20%。麦格理曾于10月表示，预计截止到2015年3月的财年获利将略有增长，得益于旗下上市和非上市基金绩效费的增长。

麦格理的最新预估高于汤森路透I/B/E/S访问的16位分析师的预估均值。分析师预计麦格理2015财年净利增长9%。

麦格理股价盘初一度上涨6.75%，创2013年5月来最大单日百分比涨幅。0059GMT，麦格理股价上涨5.1%。

分析师称，麦格理面向市场的业务--麦格理证券、麦格理资本和固定收益、 货币和商品--业绩表现可能优越，得益于股票承销业务强劲以及澳元走软提振海外获利。

澳洲2014年首次公开发行(IPO)创纪录，麦格理仍位于承销榜首。

澳元兑美元 去年下跌8.5%，受中国经济增长放缓以及澳洲贸易条件恶化影响。

“今年的获利预估将会有更新...麦格理有65%的获利来自海外。因此澳元下跌将会有很大影响。”Bell Potter分析师TS Lim说。(完)

(编译 杜明霞；审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐