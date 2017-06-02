麦格理集团不排除因为银行税而将总部迁出澳洲

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼6月2日 - 麦格理集团(MQG.AX)正在为政府向银行业意外征收的46亿美元银行税而抗争，周五有消息称该行不排除将总部迁至国外，这令分析师和律师感到困惑。分析师和律师警告称，总部迁往国外代价高昂，且对规避银行税几无帮助。
麦格理三分之二的业务以及大部分员工都在国外，但该银行并未就总部应设在哪里的问题进行积极或公开的讨论。
澳洲金融评论报周五一篇未注明消息来源的报导称，麦格理已告诉至少一个主要政党，受上述税收影响，该公司目前正在仔细研究将总部迁出澳洲的选项。
该银行的一位发言人对该报导做出回应称：“正如我们多年来所说的，麦格理一直在为其业务和总部物色最合适的地点。”
“虽然我们有近三分之二的业务在国外，但澳洲仍是一个关键市场，我们大约13,600名员工中有逾6,000名在这里，”她说，但未提供进一步的细节。
分析师和投资者表示，麦格理决定不否认搬迁总部的可能，这或许是出于政治考量，但他们怀疑该银行是否会因税务问题而搬迁总部。澳洲政府对银行的部分债务课征六个基点的银行税，这项税负并不重，而且无论如何都难以规避。
“我不认为仅凭这一税项就足以引发(搬迁)，除非他们担心这一税项未来可能会继续上调，”Shaw and Partners分析师David Spotswood说。
“我怀疑这是向政府发出暗示，让政府知道他们对此不满，而且也不是束手无策的。”(完)
(编译 汪红英；审校 郑茵)
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