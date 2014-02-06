澳洲个股：麦格理竞购摩根大通业务失利，大宗商品并购良机愈发难寻

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约2月6日 - 大宗商品交易一个世代以来最大的一次洗牌正逐渐接近尾声，但目前为止，雄心勃勃的澳洲麦格理集团 一直未能插上一脚。
在竞购摩根大通 旗下实货大宗商品部门的争夺战中，麦格理似已败给瑞士贸易商摩科瑞(Mercuria)。这是华尔街规模最大的实货大宗商品部门，而对麦格理而言，这笔交易可能带来转型机会。
据路透周三报导，摩根大通本周已与摩科瑞进入排外协商。
这是麦格理五年来至少第二次受挫，麦格理企图通过收购其他银行的实货大宗商品资产来扩大相关业务。消息人士称，2010年时，麦格理曾对苏格兰皇家银行 出售的实货金属业务表达兴趣。但最终，这些业务却由摩根大通纳入囊中。
一系列重塑大宗商品交易业版图的交易接连落定，华尔街银行在监管和政治审查的空前压力下相继撤出，贸易商、私募股权集团、以及像麦格理这样等监管束缚较轻的海外银行争相卡位，抢占留下的空缺。在此之际，麦格理却遭遇失利。
凭借在美国几笔规模不大的收购交易，麦格理已扩大旗下大宗商品交易业务，到去年11月时，公司高管还表示仍打算以双管齐下方式扩充规模，一面以自有资金实现增长，一面以收购的方式来扩大。
但近期一些收购交易中却不见麦格理的身影，不禁让人怀疑其是否能够达到足够的规模，来挑战摩科瑞等也在扩大规模的巨头，以及高盛 和摩根士丹利这些华尔街的老牌巨擘。
“问题是，他们是否仍能找到这样的资产，并赢过摩科瑞之类竞购对手，”休斯顿大学金融教授Craig Pirrong称。
麦格理发言人拒绝就此置评。
目前尚不清楚麦格理是否会对其他可能出售的大宗商品资产感兴趣。
截至去年3月的一年期间，麦格理大宗商品交易净利首次超过7亿美元。相比之下，根据提供潜在买家的文件，摩根大通的大宗商品资产估值达33亿美元，一年可产生7.5亿美元的收入。
部分人士表示，对于像麦格理这样拥有实货大宗商品业务的银行来说，也会有些业务重叠问题。
“我认为摩科瑞业务重叠的程度可能比麦格理轻，因此我想他们(摩科瑞)仍然有出线机会，”经纪商INTL FCStone资深大宗商品顾问Edward Meir称。(完) (编译 许娜；审校 蔡美珍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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