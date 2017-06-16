澳洲麦格理CEO称并无计划搬迁至海外以避银行税

路透悉尼6月16日 - 澳洲最大投行麦格理集团(MQG.AX)的首席执行官摩尔周五称，在政府对主要银行开征46亿美元税负之后，该集团并无搬迁至海外的计划。

“我们目前尚无搬迁至新加坡或其他地方的计划，”摩尔在接受议会质询时称，“绝对没有这样的计划。”

麦格理本月一度不愿排除搬迁至海外的可能性。此前政府意外针对澳洲五大银行的某些负债课税，项目包括公司债、商业票据和定存单。

摩尔周五表示，长期看他不能保证麦格理总部仍将留在澳洲，因为这要取决于公司的整体需求。

“这个长期立场可一直回溯到2007年的时候，我们认为有必要对公司所有业务的营业地点进行持续评估，”他说。“税率当然会有影响。我们要考虑对股东的回报，这指的是税后回报。”

分析师和投资者曾表示，随着该公司在美国和欧洲成长，逐步迁至美国或欧洲可能是明智的。

麦格理首席财务总监Patrick Upfold表示，该公司料需缴纳5,000万澳元(3,796万美元)的年度税后获利作为银行税。麦格理上月公布年度获利达到创纪录的22.2亿澳元。(完)