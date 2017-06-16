澳洲麦格理CEO称并无计划搬迁至海外以避银行税

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透悉尼6月16日 - 澳洲最大投行麦格理集团(MQG.AX)的首席执行官摩尔周五称，在政府对主要银行开征46亿美元税负之后，该集团并无搬迁至海外的计划。
“我们目前尚无搬迁至新加坡或其他地方的计划，”摩尔在接受议会质询时称，“绝对没有这样的计划。”
麦格理本月一度不愿排除搬迁至海外的可能性。此前政府意外针对澳洲五大银行的某些负债课税，项目包括公司债、商业票据和定存单。
摩尔周五表示，长期看他不能保证麦格理总部仍将留在澳洲，因为这要取决于公司的整体需求。
“这个长期立场可一直回溯到2007年的时候，我们认为有必要对公司所有业务的营业地点进行持续评估，”他说。“税率当然会有影响。我们要考虑对股东的回报，这指的是税后回报。”
分析师和投资者曾表示，随着该公司在美国和欧洲成长，逐步迁至美国或欧洲可能是明智的。
麦格理首席财务总监Patrick Upfold表示，该公司料需缴纳5,000万澳元(3,796万美元)的年度税后获利作为银行税。麦格理上月公布年度获利达到创纪录的22.2亿澳元。(完)
(编译 孙国玉/李爽 审校 陈宗琦/高琦)
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