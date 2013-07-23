麦格理上调今年布兰特原油价格预估 但下调明年预估

路透7月22日 - 麦格理资本上调了其2013年布兰特原油价格预估，指称尼日利亚和伊拉克面临生产风险。

该行将其2013年布兰特原油价格预估从每桶106美元上调至108美元。

然而，麦格理资本把2014年布兰特原油价格平均预估从每桶116美元下调至112美元。

该行称，“我们之所以将2014年预估下调了4美元，是因为市场对精炼产品的需求增长放缓。”

麦格理资本在7月18日发布的报告中称，预计在未来12-18个月，西德克萨斯中质油较布兰特原油的价差将朝每桶负4美元至负7美元的区间缩窄。

该行亦给出了西德克萨斯中质油较布兰特原油价差走向的新目标，即2013、2014和2015年的均值分别为负5美元、负8美元和负13美元。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 石冠兰)

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