麦格理上调今年布兰特原油价格预估 但下调明年预估

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透7月22日 - 麦格理资本上调了其2013年布兰特原油价格预估，指称尼日利亚和伊拉克面临生产风险。
该行将其2013年布兰特原油价格预估从每桶106美元上调至108美元。
然而，麦格理资本把2014年布兰特原油价格平均预估从每桶116美元下调至112美元。
该行称，“我们之所以将2014年预估下调了4美元，是因为市场对精炼产品的需求增长放缓。”
麦格理资本在7月18日发布的报告中称，预计在未来12-18个月，西德克萨斯中质油较布兰特原油的价差将朝每桶负4美元至负7美元的区间缩窄。
该行亦给出了西德克萨斯中质油较布兰特原油价差走向的新目标，即2013、2014和2015年的均值分别为负5美元、负8美元和负13美元。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 石冠兰)
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