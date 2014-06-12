宏观调控切忌草率启动强刺激政策 应更注重定向调控--专家

路透北京6月12日 - 人民日报周四援引中国人民大学国家发展与战略研究院执行院长刘元春称，宏观调控一方面需要保持定力，切忌草率启动强刺激政策，另一方面还要强调“底线管理、区间调控”。在区间调控中应更注重定向调控，瞄准突出问题确定“靶点”，在精准、及时、适度上下功夫。

刘元春表示，全球经济危机的大爆发宣告了世界经济步入“大调整”与“大过渡”的时期。这种大时代背景与中国阶段性因素的叠加决定了中国经济进入增速阶段性回落的“新常态”时期，并呈现出与周期性调整不一样的新现象和新规律。因此，宏观调控理论、调控模式及其工具也应该做出相应调整。

“当前，中国经济增速回落的主导因素是结构性的，但也面临不少周期性问题，最好的应对办法就是底线管理。”他称。

即一方面要守住就业的底线和通胀底线，另一方面还要守住风险底线。守住这些底线，在很大程度上就守住了宏观经济潜在水平的大致区间和经济运行的合理区间。

刘元春认为，中国经济增长速度回落的主导因素不是传统的总需求不足，而是潜在增速的回落，不是传统的周期性波动，而是结构性的趋势下滑。

因此，结构性改革政策框架就成为必然的选择，一方面通过改革来重构经济增长的动力机制，强化总供给、总需求对于价格机制反应的灵敏度，另一方面通过化解深层次结构问题，创造新阶段的增长源。

刘元春表示，货币政策在保持总量稳健的基础上，对“三农”和小微企业进行定向宽松，对房地产、产能过剩行业进行定向紧缩。

此前中国央行宣布自16日起对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行（不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构）下调人民币存款准备金率0.5个百分点。（完）

(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)

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