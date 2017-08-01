焦点：投资者坚守宏观对冲基金 冀望年底前波动性回升

路透伦敦8月1日 - 今年上半年金融市场缺乏流动性，这打击了“宏观”对冲基金，但这并未阻止一些投资者押注下半年形势可能改观。

2016年和2017年初，资金涌向许多宏观对冲基金，因投资者冀望升息、央行收紧政策、以及美国总统特朗普落实其政策计划带来的市场波动或给其带来获利。

上述这些事件都有可能让金融市场的分歧加剧，但实际情况却并非如此。

据摩根大通数据，衡量股市短期波动性的指标--芝加哥期货交易所(CBOT)波动率指数在过去20年只有21天收在10以下，而其中有13天都出现在过去两个月。该指数在市场较为平静时会下滑。

市场异常平静拖累了宏观基金的平均表现，宏观基金是在各个资产类别针对宏观经济事件进行押注。行业追踪机构Hedge Fund Research(HFR)的数据显示，截至6月底，宏观基金亏损0.73%。投资银行也受到冲击，巴克莱(BARC.L)周五公布的业绩显示，该行与美国其它同业一样，交易营收也因市场波动性下降而受挫。

但根据HFR数据，投资者仍坚持投资，第二季向宏观基金投资52亿美元，与其他基金相比，宏观基金得到的投资规模最大。

相比而言，股票对冲基金获得38亿美元资金投入，同期并购策略基金资金流入38亿美元。

摩根大通表示，市场波动性低让很多投资者感到困惑，但高杠杆、利率上升和央行缩表等应会促使波动性提高。

安本资产管理(ADN.L)资深投资经理Stephen Coltman表示：“我认为如果通胀出现一些上升，那么将是市场波动性增加的一大催化剂，未来几个月需要关注这一点。”

但即便是那些相信市场环境应会变得对宏观基金更为有利的人，也保持谨慎避免对2017年下半年炒作过度，因为过去几年宏观基金的表现确实不好。

HFR数据显示，2016年宏观对冲基金的平均回报为1.03%，2015年为亏损1.26%，2014和2013年分别获利5.58%和亏损0.44%。

“从统计学角度来看，波动率不大可能永远保持这样低，很多方面即将发生变化：利率、量化宽松、高负债水平、某些市场创纪录高点、特朗普、英国脱欧以及朝鲜，”一位英国对冲基金投资者说。

“也就是说，去年许多资金因为同样的理由涌入宏观基金。”

投资管理公司Unigestion的主管仍保持谨慎。该公司在另类投资策略中投入了36亿美元。

“越来越大的波动性肯定有利于宏观对冲基金，”他说，但又补充说，波动性可能在“较长时间”保持低水平。

过去三个月中CBOE市场波动性指数： reut.rs/2f00KXd

(完)