发改委：下半年保持宏观政策连续性和稳定性 加快推进改革

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京8月4日 - 中国发展和改革委员会周一表示，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，并针对突出问题有效实施一些兼顾当前和长远的政策措施，妥善防范化解风险，努力完成全年经济社会发展预期目标。
发改委并称，要加快推进重点领域和关键环节改革，积极稳妥推进价格改革。
“坚持把改革放在重中之重位置，进一步简政放权，再取消和下放一批行政审批等事项，确保已取消下放的审批事项落到实处。”发改委表示。
不断提高对外开放水平，努力稳定对外贸易，落实完善促进外贸发展政策，全面推进贸易便利化，大力发展服务贸易。
进一步加强短缺资源、关键技术和零部件等的进口，合理增加必要的一般消费品进口。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。