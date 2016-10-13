新华联控股增持北京银行股份至5.03% 触及举牌线

上海证券报周四援引新华联控股称，一直看好北京银行的发展，该行与同类商业银行比较，资产质量优异，不良贷款率低，拨备计提充足，业绩增长较快，收入和资产结构得到持续优化，投贷联动落地，后发优势明显。 该公司并表示，成为北京银行重要股东后，将积极助推该行持续稳健发展。新华联控股持续看好北京银行的业务发展模式及未来发展前景，将长期持有其股份。