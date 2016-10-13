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中国财经 | 2016年 10月 13日 星期四 09:10 BJT

新华联控股增持北京银行股份至5.03% 触及举牌线

路透上海10月13日 - 中国上市公司近期遭举牌现象层出不穷。周三午后临时停牌的城商行--北京银行(601169.SS)当日晚间公告称，其股东新华联控股周二通过二级市场增持该行1,446.4万股，占总股份0.10%，持股比例增至5.03%，触及举牌线。

上海证券报周四援引新华联控股称，一直看好北京银行的发展，该行与同类商业银行比较，资产质量优异，不良贷款率低，拨备计提充足，业绩增长较快，收入和资产结构得到持续优化，投贷联动落地，后发优势明显。 　该公司并表示，成为北京银行重要股东后，将积极助推该行持续稳健发展。新华联控股持续看好北京银行的业务发展模式及未来发展前景，将长期持有其股份。

北京银行上半年实现净利润106.21亿元人民币，同比增长5.83%，年化资本利润率17.68%，盈利能力持续提升。

北京银行周三早盘收报9.10元，过去一个月累计上涨0.55%；公司股票将于今日复牌。（完）

(发稿 吴芳；审校 张喜良)

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