新华联控股增持北京银行股份至5.03% 触及举牌线

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海10月13日 - 中国上市公司近期遭举牌现象层出不穷。周三午后临时停牌的城商行--北京银行(601169.SS)当日晚间公告称，其股东新华联控股周二通过二级市场增持该行1,446.4万股，占总股份0.10%，持股比例增至5.03%，触及举牌线。
上海证券报周四援引新华联控股称，一直看好北京银行的发展，该行与同类商业银行比较，资产质量优异，不良贷款率低，拨备计提充足，业绩增长较快，收入和资产结构得到持续优化，投贷联动落地，后发优势明显。 该公司并表示，成为北京银行重要股东后，将积极助推该行持续稳健发展。新华联控股持续看好北京银行的业务发展模式及未来发展前景，将长期持有其股份。
北京银行上半年实现净利润106.21亿元人民币，同比增长5.83%，年化资本利润率17.68%，盈利能力持续提升。
北京银行周三早盘收报9.10元，过去一个月累计上涨0.55%；公司股票将于今日复牌。（完）
(发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。