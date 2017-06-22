法总统马克龙呼吁抑制中国收购潮 欧盟领袖或不买帐--外交官

路透布鲁塞尔6月21日 - 四名资深外交官周三表示，对于法国总统马克龙抑制外资对欧洲战略产业收购的呼吁，欧洲各国领袖将予以拒绝，仅同意审查投资，但不考虑制定欧盟新法规因应。

中国化工以430亿美元收购瑞士农化企业先正达，使得欧洲对于先进技术控制权拱手让人的担忧加剧，这些外交官表示，许多欧盟政府过度依赖中国投资，无法限制中国的影响力。

“我认为不会发生阻挡中国投资的情况，”对于周四将于布鲁塞尔召开为期两天的峰会，一名资深欧盟官员如此表示。届时各国领袖将讨论马克龙所谓保护欧洲的想法，对许多法国民众所认为的全球化不利影响加以限制。

这将是马克龙5月赢得法国总统大选以来首度参加欧盟峰会，他料将履行选举时提出的诉求，即建立一套欧盟机制以控制外资对重要产业的收购。

根据荣鼎谘询(Rhodium Group)，去年中国对欧盟直接投资较2015年激增77%，金额超过350亿欧元(380亿美元)，欧盟对中国的收购则是连续第二年下滑。(完)