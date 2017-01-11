法国总统候选人马克龙称若不改革 10年后欧元或不复存在

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透柏林1月10日 - 法国总统候选人马克龙周二表示，如果法国和德国不能支持单一货币联盟，那么10年后欧元可能不复存在，他还补充称当前体系以牺牲较弱成员国利益为代价，让德国获益。
马克龙曾在奥朗德政府担任经济部长，他此前宣布辞职，并以独立候选人身份参加今年的法国总统大选。
“事实是，我们必须共同认识到，欧元还不完整，若没有重大改革就无法持续存在，”马克龙在柏林洪堡大学发表演讲指出。
他在以英文演讲中称：“与美元相比，欧元在国际主权方面并不完整。它没有让欧洲各成员国实现自然融合。”
马克龙表示，法国必须实施就业市场改革并改进教育体系以复兴经济增长，而德国必须接受提振整个欧元区增长要靠增加投资而不是撙节的观点。
“我不得不说，欧元功能失调对德国有很大的好处，”马克龙补充称，法德之间缺乏信任正在阻碍那些将增强欧元区19国团结的改革措施。
“欧元就是疲软的德国马克，”马克龙说，“情况就是这样，欧元将在10年时间内被逐步废除。”
他提议设立一项欧元区预算，为以促进增长为目标的投资提供资金，并向处于困境中的成员国提供金融援助。
上周的一项民调显示，保守派总统候选人、法国前总理菲永的领先优势已经缩小，马克龙和极右翼民族阵线主席勒庞(Marine Le Pen)的支持率均有上升。(完)
(编译 杜明霞/王兴亚；审校 王丽鑫/王颖)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。