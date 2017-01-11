法国总统候选人马克龙称若不改革 10年后欧元或不复存在

路透柏林1月10日 - 法国总统候选人马克龙周二表示，如果法国和德国不能支持单一货币联盟，那么10年后欧元可能不复存在，他还补充称当前体系以牺牲较弱成员国利益为代价，让德国获益。

马克龙曾在奥朗德政府担任经济部长，他此前宣布辞职，并以独立候选人身份参加今年的法国总统大选。

“事实是，我们必须共同认识到，欧元还不完整，若没有重大改革就无法持续存在，”马克龙在柏林洪堡大学发表演讲指出。

他在以英文演讲中称：“与美元相比，欧元在国际主权方面并不完整。它没有让欧洲各成员国实现自然融合。”

马克龙表示，法国必须实施就业市场改革并改进教育体系以复兴经济增长，而德国必须接受提振整个欧元区增长要靠增加投资而不是撙节的观点。

“我不得不说，欧元功能失调对德国有很大的好处，”马克龙补充称，法德之间缺乏信任正在阻碍那些将增强欧元区19国团结的改革措施。

“欧元就是疲软的德国马克，”马克龙说，“情况就是这样，欧元将在10年时间内被逐步废除。”

他提议设立一项欧元区预算，为以促进增长为目标的投资提供资金，并向处于困境中的成员国提供金融援助。

上周的一项民调显示，保守派总统候选人、法国前总理菲永的领先优势已经缩小，马克龙和极右翼民族阵线主席勒庞(Marine Le Pen)的支持率均有上升。(完)