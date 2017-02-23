法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算

路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。

65岁的法国前教育部长贝湖(Francois Bayrou，贝鲁)曾三次竞选总统，2012年参选时的投票支持率为9%。他有可能帮助马克龙进入到与法国极右翼领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)的最后对决。

“我们处在极度危险的情况下，为了处理这异乎寻常的情况，我认为我们需要异乎寻常的应对办法，”贝湖谈及目前的大选形势时说。法国今年的大选丑闻迭爆，几位重量级候选人不得不退出。

“我决定同马克龙结盟。危险实在太大了，我们必须做一些改变，”他在新闻发布会上这样说道，并将他不亲自竞选总统的决定说成是一种“自我牺牲”。

受贝湖宣布与马克龙结盟消息影响，欧元兑美元上涨，法国公债收益率下降约5个基点。对勒庞支持率上升的担忧，此前推动法国公债收益率上升。

马克龙在发给路透的声明中表示，他接受了贝湖的提议，并称这是“竞选中的一个转折点”。

马克龙表示，寻求超越法国政坛的左右阵营之别。马克龙现年39岁，曾是银行家，且是政治新手，从未竞选过公职。他的集会吸引了大批人前来参加，与旗鼓相当的竞争对手相比毫不逊色。

法国总统选举分两个阶段进行，4月23日进行第一轮，得票最多的两名候选人将进入5月7日的第二轮投票。

民调显示，马克龙与菲永两人不相上下，都有可能进入第二轮选举与勒庞对决。(完)