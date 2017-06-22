法国总统马克龙在政府改组中启用非政界新面孔 微妙平衡各方力量

阿拉伯国家对卡塔尔提出13条要求 以结束断交危机--官员
路透迪拜6月23日 - 据一名官员称，指责卡塔尔支持恐怖主义并对之发起抵制的四大阿拉伯国家，向卡塔尔政府发出一份包含13条要求的清单，其中包括关闭半岛电视台，及减少与伊朗的联系。这名官员来自这四个阿拉伯国家的其中一国。
路透巴黎6月21日 - 法国总统马克龙周三将一组新面孔安排在部长职位，其中一些还是非政界人士，从而填补他上任总统仅数周以来、因遭受质疑而辞职的人员造成的空缺。
这一新任命的背景是，在马克龙异军突起赢得总统及议会选举后，法国主要保守派政党观点存在分歧，而且马克龙引发的剧变还继续在法国政坛回荡。
曾供职社会党政府及法国大型交通运输企业的商人Florence Parly获任国防部长，法律专家Nicole Belloubet被任命为司法部长，填补前部长离职留下的空缺。
另外，Jacques Mezard从农业部长转任国土协调部长，取代本周稍早辞职、曾为马克龙“左膀右臂”的Richard Ferrand。马克龙的忠实追随者Stephane Travert则接任农业部长一职。
马克龙此番改组启用了更多非政界人士，反映出了议会中众多新任成员的大致情况。
改组后内阁还在左翼、右翼和中间派以及男女比例的分配上保持微妙均衡。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透迪拜6月23日 - 据一名官员称，指责卡塔尔支持恐怖主义并对之发起抵制的四大阿拉伯国家，向卡塔尔政府发出一份包含13条要求的清单，其中包括关闭半岛电视台，及减少与伊朗的联系。这名官员来自这四个阿拉伯国家的其中一国。
路透华盛顿6月22日 - 美国共和党参议员周四推出立法，将以一份缩减对穷人补助和取消对富人一项征税的计划来取代奥巴马医保(Obamacare)。但由于一些参议员表示质疑，该议案的前景很快就陷于未知。
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。