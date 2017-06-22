法国总统马克龙在政府改组中启用非政界新面孔 微妙平衡各方力量

路透巴黎6月21日 - 法国总统马克龙周三将一组新面孔安排在部长职位，其中一些还是非政界人士，从而填补他上任总统仅数周以来、因遭受质疑而辞职的人员造成的空缺。

这一新任命的背景是，在马克龙异军突起赢得总统及议会选举后，法国主要保守派政党观点存在分歧，而且马克龙引发的剧变还继续在法国政坛回荡。

曾供职社会党政府及法国大型交通运输企业的商人Florence Parly获任国防部长，法律专家Nicole Belloubet被任命为司法部长，填补前部长离职留下的空缺。

另外，Jacques Mezard从农业部长转任国土协调部长，取代本周稍早辞职、曾为马克龙“左膀右臂”的Richard Ferrand。马克龙的忠实追随者Stephane Travert则接任农业部长一职。

马克龙此番改组启用了更多非政界人士，反映出了议会中众多新任成员的大致情况。

改组后内阁还在左翼、右翼和中间派以及男女比例的分配上保持微妙均衡。(完)