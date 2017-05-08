（更正）分析：在分歧严重的法国推动经济改革 马克龙不可能一蹴而就

(更正：因译文有误，内文第九段应为“与各工会”的协商，非“与各政治联盟”，并统一第六段用词)

路透柏林/巴黎5月7日 - 在过去10年里，法国一直苦于经济成长缓慢、失业增加和竞争力下滑，周日选出的新总统表示，要带领这个国家走出经济低迷。

新当选的法国总统马克龙曾是一位投资银行家，之前因为对改革迟缓不满而两度退出奥朗德政府。他承诺将会改革就业市场，简化税收和养老金体系，同时还将放宽他认为妨碍创新的监管规定。

然而，这位39岁的前经济部长在击败极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)即将入主爱丽舍宫之际，要面对的重重障碍着实令人生畏。

他将试图推进改革计划，时机却不凑巧。如何应对全球化浪潮带来的强大冲击力，眼下法国的分歧要比以往任何时候都更加严重。

选举过程显示，这个国家中将近半数人倾向于国家对经济进行干预，在这种模式下，国家在经济成长中的作用不是减小，而是增大。

要有机会实施计划，他必须获得国会支持。这将取决于他的“前进运动(en Marche!)”党在下个月国会选举的表现。

而且即使取得所需的多数席位，他的诸多改革可能也需要数月、甚至数年才会有效果。

这些拖延可能让马克龙及其政府面临前德国总理施罗德曾经遭遇的政治反弹。施罗德提出“2010年议程”(Agenda 2010)的改革方案，终究还是在多年前下台。

“马克龙承诺采取渐进的方法，能否成功将取决于与各工会的协商，”美银美林首席欧洲分析师Gilles Moec称。

“我了解这种策路，但它无法立竿见影。需要时间来落实。”

**循序渐进**

马克龙的经济计划由Jean-Pisani Ferry擘划，有别于菲永快刀斩乱麻的手法。菲永的方法包括大幅削减公共部门岗位，以及延长每周法定工作时间。

相反，他将采取更加渐进的路线，其顾问称这更适合于解决法国经济困境的根源。许多独立经济学家表示赞同。

马克龙将不会像菲永承诺的那样废除备受争议的每周35小时工作制，他计划通过允许企业与员工就工作时间和工资协商一个内部协议，来解决这个问题。他已经暗示，或将借助行政命令来推动其就业改革加快通过国会批准。

养老金方面，马克龙没有上调目前为62岁的法定退休年龄的计划。他希望转而采用瑞典式的积分系统，逐步统一法国混乱的养老金计划体系。根据积分系统，发放的养老金与工作期间个人缴纳的养老金相关联。

马克龙削减法国政府支出的措施也比较慎重。他希望在五年时间内节省600亿欧元，而菲永的计划是节省1,000亿欧元。企业税率从33%下调至25%的计划，也会分阶段逐步实施。

欧洲议会议员Sylvie Goulard在法国大选期间曾担任马克龙的顾问，她形容这种减支方式就好比一个人每天运动半小时。

“这看起来好像不多，但只要你坚持住，并且做得对，那么就会有效果。这好过跑一场马拉松，”她说。

**赌注极高**

奥朗德上任后花了两年时间满足党内老派社会主义者的需求，只推出了财富税等象征性的措施，之后迟迟才转变至对企业友善的改革政策，并由马克龙和前总理瓦尔斯负责监督。

奥朗德的前任萨科齐设法提高了退休年龄，但尚未进行多少其他改革，全球就陷入金融危机，欧元区的情况亦动荡不安。

而马克龙面对的赌注要高得多。如果他呼吁法国欣然接受全球化和欧盟的政策主张失败，五年后他可能挡不住来自勒庞的民族阵线的挑战。

贝塔斯曼基金会(Bertelsmann Foundation)上周一项调查显示出法国选民的分歧程度。约20%法国选民支持极右或极左，而整体欧盟的这个比例约只有7%。仅36%法国人认为自己是“中间派”，欧盟则有62%。

若经济无法看到立竿见影的成效，马克龙也可能很难履行他另一项重大承诺：即说服德国同意涉及欧元区更紧密整合的欧洲“大妥协”。

然而也有两方面的发展对他有利。

第一，法国经济已在改善，消费者信心处于10年来最高，企业信心也接近六年高点。尽管法国的失业率仍很高，接近10%，不过经济正以近10年来最快的速度创造就业岗位。

另一项正面发展是法国工会版图的转变，可能让马克龙更容易实现就业市场的改革计划。今年稍早，温和的劳工民主联合会(CFDT)赶超激进的劳工联合总会(CGT)，成为势力最大的民间部门工会。

法国选举相关图表： tmsnrt.rs/2p0TPj3

第一轮选举图表： tmsnrt.rs/2jLwO20

6月议会选举民调： reut.rs/2pRDPQM

(完)