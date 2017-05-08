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时事要闻 | 2017年 5月 8日 星期一 09:08 BJT

法国内政部称马克龙以66%的得票率当选法国总统

路透巴黎5月8日 - 中间派独立参选人马克龙已以66%的得票率赢得法国总统大选，内政部在周一清晨仅剩最后的少数票尚未完成开票。

内政部表示，马克龙已于周日的大选中以66.06%的有效票数获选为法国总统，在该国4,700万名已登记选民中，仅剩最后0.01%尚未完成计票作业。

官方数据显示，空白或废票率达11.5%，创下新高；已登记选民中有25.38%弃权，也接近纪录高点。(完)

(编译 陈宗琦；审校 白云)

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