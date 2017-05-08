法国内政部称马克龙以66%的得票率当选法国总统

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透巴黎5月8日 - 中间派独立参选人马克龙已以66%的得票率赢得法国总统大选，内政部在周一清晨仅剩最后的少数票尚未完成开票。
内政部表示，马克龙已于周日的大选中以66.06%的有效票数获选为法国总统，在该国4,700万名已登记选民中，仅剩最后0.01%尚未完成计票作业。
官方数据显示，空白或废票率达11.5%，创下新高；已登记选民中有25.38%弃权，也接近纪录高点。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透布鲁塞尔6月19日 - 英国和欧盟的退欧谈判代表周一在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。
路透布鲁塞尔6月19日 - 欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔和英国脱欧事务大臣戴维斯周一进行了英国退欧首日磋商，巴尼尔在会后表示，英国必须有序地退出欧盟。