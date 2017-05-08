焦点：马克龙胜选本在意料之中 对欧洲市场的提振料也有限

路透伦敦5月7日 - 预计欧洲市场周一将会因马克龙的胜选而再添涨幅，不过涨势料将有限，因预测原本就认为马克龙获胜，过去两周市场已经为此出现过剧烈波动。

欧元在周一亚洲早盘突破1.10美元，为特朗普当选美国总统以来首次，但到2220GMT回落至略低于该水准；而且就算以稍早触及的高点1.1024来看，日内涨幅也不过0.2%，仅为两周前第一轮投票后涨幅的十分之一。

法国乃至整个欧元区的政治风险正在消退，全球投资者的关注焦点现将转移到马克龙施政计划的细节，以及他能否在6月的议会选举中为他的“前进运动(en Marche!)”党争取所需的支持。

对欧洲市场而言，更为迫切的重要性在于，欧元区经济的根本性繁荣以及欧洲央行进一步缩减购债刺激规模的前景。

“投资者的关注点正从政治风险转回欧洲央行，看该央行下步会采取什么行动，以及何时将开始撤走扩张性政策，”法国兴业银行企业及投资银行业务的首席经济学家Michala Marcussen对路透表示。

道富环球投资管理(SSgA)的EMEA投资主管Bill Street表示，这样的结果，外加上周希腊达成的初步债务协议，将支撑市场出现释然性上涨，不过涨势只会是短期的。

如果马克龙“获得一个有效运作的议会，并与德国建立起伙伴关系进行有实质意义的改革，”Bill Street说。他形容这是个“金发姑娘情景”--将意味着市场有望在年底前进一步上涨，因为对那一个结果的预期还没有在市场中得到反映。

不过目前，市场走势预计温和。欧元在4月23日首轮投票之后创出自去年6月以来的最大单日涨幅，迄今已上涨近3%，所以想要进一步大幅上扬就需要有新的驱动因素。

许多分析师称，鉴于欧洲央行每月仍在向经济挹注600亿欧元的资金，同时美联储却在收紧政策，1.10美元大概是欧元兑美元的顶部位置。

周日选举结果出炉前，法国10年公债收益率与可比德债收益率之差已经缩窄，周五达到六个月来最窄水平。两者之间的息差被视为过去几个月围绕法国大选风险人气重要的风向标。

伦敦Jupiter Asset Management基金经理Stephen Mitchell与其他人士皆表示，此一息差周一将进一步收窄，意大利与德国公债收益率之差亦然，股市也应会有正面反应。

但他也表示，所有的市场反应可能都较为温和，投资者还将等候6月的国会选举与马克龙任命总理人选出炉。

**欧洲复苏循环**

纽约对冲基金经理UBS O'Connor宏观投资主管Erin Browne表示，尽管马克龙的胜选在各界广泛预期之中，不过这仍将进一步激励欧股走升。

“越过了这道阻碍，将有助于鼓励资金流入欧洲风险资产，”她表示，“欧洲经济与获利复苏循环所处的阶段大大早于美国，有着较好的估值与上档潜力。”

马克龙胜选给投资者和欧洲盟友带来安慰。

富兰克林坦伯顿的欧洲固定收益主管David Zahn表示，尽管法国公债短期内或许因马克龙赢得大选而获益，但中期内可能表现欠佳，因关注焦点从政治面转移。

Zahn说，这很大程度上将取决于6月11日和18日举行的法国议会选举，并称马克龙的宣言几乎没有显示他会大幅降低法国赤字或控制过高的债务与GDP之比。

“中期内，一旦人们终于认识到马克龙胜选的全面影响，我们预计法国公债可能开始下跌，”他指出。

投资者称勒庞败选显示，导致英国公投脱欧的欧洲怀疑论对欧洲其他国家吸引力有限，这令市场感到安心。

尽管很多人指出，马克龙以新政党来组建政府面临挑战，但从市场风险来看，议会选举的影响远远低于总统大选。

两个月期欧元/美元隐含波动率上周降至去年10月初以来最低，该指标在法国总统大选第一轮投票之前一度大涨至九个月高位。(完)