美国个股：梅西百货下调全年财测，股价重挫近14%

芝加哥期市：CBOT大豆期货因获利了结收低，本周周线升2%
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透11月11日 - 由于天气暖和、游客消费较低及待售库存大量堆积，美国零售巨头梅西百货(Macy's) 周三下调全年财测，这引发外界对该公司财务状况的担忧。
梅西百货还在季报中称，不会为旗下店面创建一个房地产投资信托。这让部分投资者感到失望，并累及该公司股价重挫14%。
梅西百货执行长Terry Lundgren在电话会议中称，他对公司截止10月31日当季的表现感到不满。
开店至少一年的店面营收下降3.6%，为连续第三季下滑。据研究公司Consensus Metrix，分析师此前平均预计营收会增长0.2%。
梅西百货表示，预计截止1月的一年，同店营收将下降1.8-2.2%。
该公司下调剔除特别项目的全年获利预估至每股4.20-4.30美元，此前预估为4.70-4.80美元。
梅西百货股价周三收跌近14%，报40.44美元。(完) (编译 许娜；审校 孙茉莉)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
期货市场总成交量减少1,574口，至20,774口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,292口，至259,328口。(完)