美国个股：梅西百货下调全年财测，股价重挫近14%

路透11月11日 - 由于天气暖和、游客消费较低及待售库存大量堆积，美国零售巨头梅西百货(Macy's) 周三下调全年财测，这引发外界对该公司财务状况的担忧。

梅西百货还在季报中称，不会为旗下店面创建一个房地产投资信托。这让部分投资者感到失望，并累及该公司股价重挫14%。

梅西百货执行长Terry Lundgren在电话会议中称，他对公司截止10月31日当季的表现感到不满。

开店至少一年的店面营收下降3.6%，为连续第三季下滑。据研究公司Consensus Metrix，分析师此前平均预计营收会增长0.2%。

梅西百货表示，预计截止1月的一年，同店营收将下降1.8-2.2%。

该公司下调剔除特别项目的全年获利预估至每股4.20-4.30美元，此前预估为4.70-4.80美元。