梅西百货联手佳品网试水中国市场

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透5月23日电（记者 Phil Wahba）---美国梅西百货（Macy's）(M.N)与中国在线零售商佳品网（VIPStore）达成协议，将直接向中国消费者出售其自有品牌部分产品，试水其在华长期发展前景。
梅西百货周三称，将在佳品网旗下的欧美网（omei.com）开设梅西百货专区。
梅西百货称，公司还向佳品网注资1,500万美元，持有後者少量股份。其他投资方包括英特尔(INTC.O)旗下风投公司英特尔资本（Intel Capital）。
欧美网梅西百货专区将从明年春季开始，针对中国赶时髦的年轻消费者，销售其I.N.C.自有品牌的部分商品。
梅西百货此举将发挥其同名商店及高端连锁Bloomingdale's在海外消费者中的知名度优势。
梅西百货首席执行官伦德格伦（Terry Lundgren）在声明中称，两家连锁店在国际上拥有重要的长期机遇。
伦德格伦近期接受路透采访时称，梅西百货通过在线销售试水海外市场，然後再决定是否开设实体店。
“这个决定与开设实体店不同，实体店是永久性的，成本较高，有点赌运气。我认为，这（在线销售）是在不同国家试水的好方式。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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