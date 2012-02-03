版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 2月 3日 星期五 11:47 BJT

麦当娜：在超级碗献艺是梦想成真

流行音乐超级巨星麦当娜称，能在周日NFL超级碗中场休息时刻登台表演是圆了自己的一个梦想，坦言面对无数收看直播的电视观众倍感压力。去年超级碗收视率达1.11亿人，是全美最大电视转播活动。密歇根贝城出生的麦当娜称：“献艺超级碗中场秀是一名中西部女孩的梦想。”路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐