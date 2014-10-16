马德里机场动紧急程序 因法航机上疑似有埃博拉病患

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透马德里10月16日 - 西班牙机场航管局(AENA)一名发言人士表示，马德里Barajas国际机场周四启动紧急程序，因法国航空(AIRF.PA)班机上疑似有一名埃博拉病患。
西班牙当局证实埃博拉紧急程序已然启动，但拒绝提供进一步的细节。
法航则未能立即予以置评。(完)
(编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。