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时事要闻 | 2014年 10月 17日 星期五 07:21 BJT

马德里机场动紧急程序 因法航机上疑似有埃博拉病患

路透马德里10月16日 - 西班牙机场航管局(AENA)一名发言人士表示，马德里Barajas国际机场周四启动紧急程序，因法国航空(AIRF.PA)班机上疑似有一名埃博拉病患。

西班牙当局证实埃博拉紧急程序已然启动，但拒绝提供进一步的细节。

法航则未能立即予以置评。(完)

(编译 龚芳; 审校 李婷仪)

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