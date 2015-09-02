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中国财经 | 2015年 9月 2日 星期三 09:36 BJT

委内瑞拉与中国签署50亿美元贷款协议 用于提高石油产量

路透加拉加斯9月1日 - 委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)表示，已与中国签署协议取得50亿美元贷款，用于提高该国石油产量。

在委内瑞拉国家电视台周二晚间播放的节目中，马杜罗从中国发表的讲话称，这批贷款将用于“在未来几月逐步提高石油产量”，但他并未提供更多细节。(完)

(编译 许娜；审校 郑茵)

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