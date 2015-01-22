委内瑞拉总统称油价将不会重返100美元

中日财长两年来首次对话 同意促进经济和金融合作
路透横滨5月6日 - 日本财务大臣麻生太郎周六称，中日两国同意促进经济和金融合作。目前美国总统特朗普采取贸易保护立场，加上朝鲜局势紧张，给亚洲经济增长前景带来压力。
路透加拉加斯1月21日 - 委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）周二表示，油价将不会重返每桶100美元。
马杜罗在国会上的发言中，并未说明他指的是多久的时间内；但他的谈话正值委内瑞拉准备迎来收入大幅减少之际，因全球原油价格自2014年中以来便不断下滑。
“油价不会升回100美元...我们的外汇已减少，”他在讲话中称，并誓言2015年委内瑞拉预算承诺将兑现，尽管该国收入锐降。
由于石油产出增加的同时全球需求不振，令供应过剩，推动全球油价自6月以来已下跌近60%，并触及五年低点，这促使油企缩减支出。
马杜罗称，委内瑞拉原油目前为每桶38美元，6月时高达99美元。(完)
(编译 戴素萍/李爽 审校 龚芳/于春红)
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