马杜罗赢得委内瑞拉总统大选--选举委员会

新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透加拉加斯4月14日 - 委内瑞拉选举委员会称，执政党候选人马杜罗周日以51%的选票赢得该国总统大选，令其能够继续执行前总统查韦斯的社会主义政策。
选举委员会还表示，马杜罗的对手－米兰达州州长卡普里莱斯获得49%的选票，选情比预期更为激烈。(完)
(翻译 张荻 审校 石冠兰)
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路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。