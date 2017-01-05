马士基与阿里巴巴联手 提供线上订舱服务

路透上海1月4日 - 全球最大集装箱航运公司马士基已与阿里巴巴(BABA.N)联手，客户将可通过阿里巴巴来预订船运舱位，显示电商和物流公司之间的合作越来越紧密。

马士基一位发言人士周三称，该公司已从12月22日起开始在阿里巴巴一达通平台对中国发货方提供服务。

传统上，船东通常是通过货运代理来预订集装箱舱位，不过马士基等航运公司正逐渐允许货物主直接透过网路订舱。

阿里巴巴近几年来深入物流服务领域，收购了快递公司股权和仓库。目前尚未能立即获得阿里巴巴对双方关系置评。

马士基称，这项合作是该公司提供客户数位化服务的策略之一，公司计划在第三方平台推出更多试点计划。

一达通在2010年被阿里巴巴收购，其目标客层是中小型中国出口商，为其提供报关及物流等线上服务。一达通也提供客户预定空运和包裹运送服务，支持着母公司阿里巴巴的企业间(B2B)电商市场。

马士基表示在一达通平台推出服务，并非要绕过传统上在行业扮演中间者角色的货运代理，因为一达通平台仍然以这些公司来提供搬运等服务。(完)