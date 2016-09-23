马士基集团调整战略方向 将增强运输业务而剥离能源资产

路透哥本哈根9月22日 - 全球最大船运公司--马士基集团(Maersk)(MAERSKb.CO)周四设定业务发展的新方向，计划扩大运输业务，同时为能源业务寻求结盟或独立上市。

运费过低以及供过于求重创了船运行业，韩国的韩进海运(117930.KS)上月被迫进入破产托管，牵连到其船上价值估计140亿美元货物。

尽管面对这些问题，拥有600多艘船只的马士基仍将侧重于加强运输和物流业务，同时将马士基石油和其他三家有关公司合并为一家独立的能源公司。

公司表示，后者在两年内将通过合资、合并或上市的方式进行剥离。马士基集团由A.P. Moller在1904年成立，由马士基家族控股。

这次剥离应会使马士基摆脱作为综合企业股价被低估的局面，市场可以对其各项业务分别估值。

对于将分拆的业务估值外界看法不一。丹麦Sydbank银行称运输和物流部门或价值260-350亿美元，能源部门可能为110-230亿美元。巴克莱分析师则称单单马士基石油(Maersk Oil)目前市值就可能为约47亿美元。

“将我们的运输/物流业务与石油相关业务拆分开来...将可使他们专注于各自所属的市场。这二者面临的是极为不同的基本面和竞争环境，”马士基集团主席Michael Pram Rasmussen在声明中称。

此次重组行动将由马士基航运执行长、52岁的Soren Skou主导，他在6月时就任马士基集团执行长。Skou将负责新的运输和物流业务，而现主掌马士基石油钻探的Claus V. Hemmingsen将领导能源部门。

马士基股价自6月以来涨幅逾20%，因外界已然预期其将有集团策略改造。此分拆消息出来后股价续涨，周四收报10,240丹麦克朗。(完)