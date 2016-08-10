马士基航运停止靠泊中国10个港口 聚焦盈利较高的港口

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透哥本哈根8月9日 - 全球最大集装箱航运业者马士基航运(Maersk Line)已决定停止往返中国10个港口的服务业务，以降低成本。
由于全球经济增长放缓，且许多较大型新船舶加入市场，今年上半年丹麦企业集团马士基集团(A. P. Moller-Maersk)< MAERSKb.CO>旗下的马士基航运也和其他集装箱航运公司一样，饱受运费跌至历史低位的冲击。
马士基航运称，将停止服务池州港、泸州港、营口港、锦州港、日照港、岳阳港、沥滘港、太平港、滘心港及南沙旧港。
这些港口目前通过驳船将货物移至较大的港口，再由最多可载运2万个20尺集装箱(货柜)的大船接手，多将货物运至欧美的港口。
马士基航运在声明稿指出，将把精力集中在为客户提供最佳增长前景和机会的港口。
“结束在这些中国港口的服务不应被解读为改变战略。” 马士基航运在给路透的电子邮件写道，但不愿进一步置评。
马士基集团周五将公布第二季业绩，根据路透调查，马士基航运料亏损6,700万美元。
马士基航运目前在中国有41个办事处。(完)
(编译 张若琪 审校 张荻)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
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