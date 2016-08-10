马士基航运停止靠泊中国10个港口 聚焦盈利较高的港口

路透哥本哈根8月9日 - 全球最大集装箱航运业者马士基航运(Maersk Line)已决定停止往返中国10个港口的服务业务，以降低成本。

由于全球经济增长放缓，且许多较大型新船舶加入市场，今年上半年丹麦企业集团马士基集团(A. P. Moller-Maersk)< MAERSKb.CO>旗下的马士基航运也和其他集装箱航运公司一样，饱受运费跌至历史低位的冲击。

马士基航运称，将停止服务池州港、泸州港、营口港、锦州港、日照港、岳阳港、沥滘港、太平港、滘心港及南沙旧港。

这些港口目前通过驳船将货物移至较大的港口，再由最多可载运2万个20尺集装箱(货柜)的大船接手，多将货物运至欧美的港口。

马士基航运在声明稿指出，将把精力集中在为客户提供最佳增长前景和机会的港口。

“结束在这些中国港口的服务不应被解读为改变战略。” 马士基航运在给路透的电子邮件写道，但不愿进一步置评。

马士基集团周五将公布第二季业绩，根据路透调查，马士基航运料亏损6,700万美元。

马士基航运目前在中国有41个办事处。(完)