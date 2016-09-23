独家：马士基石油洽购壳牌北海资产 之后或寻求分拆--消息

路透伦敦9月22日 - 银行业消息人士指出，马士基集团(Maersk)(MAERSKb.CO)正洽谈欲向皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)收购一项北海资产组合。马士基目前考虑增加自身的油气业务规模后计划进行分拆。

马士基周四宣布了一项重大整顿，未来将侧重核心运输和物流业务，同时研究在24个月内对其能源部门采取何种行动选项，其中可能包括组建合资公司、合并或上市。

过去一年马士基曾表示计划投资数以十亿美元计，扩大其石油业务；不过由于航运业务获利大幅下降、油价疲弱，以及在卡塔尔的一项石油大合约损失，该公司目前可能面临较大财务压力。

涉及谈判的银行界消息人士告诉路透，近几周来马士基石油(Maersk Oil)已就购买壳牌正寻求出售的北海资产组合的一大部分进行了谈判。这是壳牌年初买下BG Group后，在三年内处置300亿美元资产计划的一部分。

消息来源并称，正在谈判的资产估值约在20亿美元。

壳牌和马士基石油均不予置评。(完)