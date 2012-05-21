每日管理建议：如何让邮箱不超载

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透波士顿5月18日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
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3、偶尔放假。与所有与数字相关的东西断开一段时间，当你下次休假时，让你的邮箱也放个假。
--摘自《不再让邮箱“超载”》(Stop EmailOverload)，作者：Amy Gallo
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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