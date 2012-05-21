每日管理建议：如何让邮箱不超载

你的收件箱是不是有成千上万封邮件，而且每天又会收到数百封邮件？那欢迎你加入我们。

要想不被铺天盖地的邮件淹没，请采取以下措施重新夺回控制权：

1、从源头遏制。退订无关的电子新闻邮件，并关掉Facebook或Twitter的通知邮件。如果你的同事在发送邮件时总习惯拷贝一份电邮给你，请让他们只给你发送写有最终决定的邮件。

2、保持收件箱的整洁。当旧有邮件对你构不成干扰时，处理新邮件就很容易了。创建一个名为“旧有收件箱”的新文件夹，将所有邮件移至其中。然後，当收到新邮件时，立刻将其归位。

3、偶尔放假。与所有与数字相关的东西断开一段时间，当你下次休假时，让你的邮箱也放个假。

--摘自《不再让邮箱“超载”》(Stop EmailOverload)，作者：Amy Gallo

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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