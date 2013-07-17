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时事要闻 | 2013年 7月 17日 星期三 11:24 BJT

秘鲁南部发生6.2级地震--USGS

路透7月16日 - 美国地质调查局(USGS)表示，秘鲁南部地区周二发生6.2级地震。

根据美国地质调查局，震中在秘鲁阿雷基帕(Arequipa)西北方向，距离53英哩（85公里），震源深度约为52英哩（84公里）。6级以上地震可引发严重破坏。

目前尚无有关伤亡情况的报告。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

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