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时事要闻 | 2013年 7月 2日 星期二 16:11 BJT

印尼苏门答腊岛北部发生6.2级地震--USGS

路透悉尼7月2日 - 美国地质调查局（USGS）周二表示，印尼苏门答腊岛北部发生6.2级地震。

美国地质调查局称，是次地震震源深度仅为10公里，距印尼Aceh省省会Banda Aceh东南188公里。

没有发布海啸预警，省会亦无损害报告。(完)

(编译 田建华; 审校 张涛)

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