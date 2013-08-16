新西兰发生6.8级地震--USGS

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透惠灵顿8月16日 - 据美国地质调查局（USGS）监测，周五上午新西兰首都惠灵顿南部发生6.8级地震，地震产生严重摇晃。
根据新西兰地震监测机构Geonet，震源深度约为10公里(6英里)，发生地点位于新西兰南岛北端。
Geonet最初报导的震级为6.0。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
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