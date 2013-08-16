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时事要闻 | 2013年 8月 16日 星期五 11:05 BJT

新西兰发生6.8级地震--USGS

路透惠灵顿8月16日 - 据美国地质调查局（USGS）监测，周五上午新西兰首都惠灵顿南部发生6.8级地震，地震产生严重摇晃。

根据新西兰地震监测机构Geonet，震源深度约为10公里(6英里)，发生地点位于新西兰南岛北端。

Geonet最初报导的震级为6.0。(完)

(编译 李春喜 审校　戴素萍)

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