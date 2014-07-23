《MAGUIRE专栏》出口商库存高企 大豆期货料难翻身

撰稿 Gavin Maguire

路透芝加哥7月22日 - 近几个月农产品价格大跌，新作玉米、小麦和大豆价格目前都在2010年以来最低水平徘徊，这多被归因于全球库存普遍增加，

不过这些作物的主要出口商的库存，才是衡量价格未来潜在走势的更重要指标，而目前的指标显示，主要农产品中，大豆将最难翻身，除非美国大豆在生长期最后几周遇到恶劣天气。

**玉米和小麦供给面状况基本确定**

随着美国冬小麦收割基本完成，且半数以上玉米授粉在有利天气进行，越来越多的交易商和市场参与者认为这两种作物供给面基本确定，到初秋玉米收割前变数不大。

美国农业部最新预测，全球玉米库存略多于1.88亿公吨，全球小麦库存接近1.9亿公吨，合计逾3.75亿公吨，为2000年以来最多。

储备充足促使谷物交易商将注意力转向需求面，寻找证据推测这两个市场什么时候会反弹，力度如何。

牲畜存栏量、以及乙醇的生产和出口量增加，是玉米需求的主要支柱；而国内与国际市场中的制粉需求，则是小麦的主要用途。

最近粮食价格下滑提升了终端用户的获利能力，因此若价格继续承压，那么玉米和小麦的消费需求在未来数周乃至数月很有可能出现强劲反弹。

与此同时，现金充裕的美国玉米和小麦生产商却并不急着以当前价位出手，而是打算利用遍布全国的仓储网络，让大量供应暂缓进入市场。

这种惜售行为加之终端用户利润率改善，料将为玉米和小麦市场提供基本支撑，并很有可能为二者在2014年下半年逐步攀高打下基础。

**大豆前景不容乐观**

由于美国大豆作物仍处于十分脆弱的生长阶段，大豆价格遭遇的卖压比玉米和小麦要轻得多。

今年迄今，新作玉米价格下挫约18%，12月小麦期货则大跌约13%，但11月大豆期货跌幅不到6%，因为市场一直担心，美国大豆在生长阶段的最后几周仍可能遭遇不利的生长环境。

2014年大豆、玉米和小麦价格走势图表，请点选：link.reuters.com/xab52w

美国农业部发布的最新评级显示，目前大豆作物处于多年来的同期最好状况，令外界益发预期今年大豆单产将创下纪录高位。

不过8月期间，若威胁作物的一系列天气集中来袭，仍有可能对总体产量构成巨大影响。因此贸易商仍感到紧张，担心未来几周关键种植区的雨水太多或太少。

鉴于此，要是越临近8月中旬，而且作物没有受到重大影响，那市场人士就会对供应预估创纪录高位越有信心，并且关注点转移至--究竟要多少需求才能耗尽这些供应。

**卖出还是储存**

由于美国种植户似乎愿意将大量玉米和小麦存入仓库并待价而沽，当秋季大豆收获时，他们储存大豆的空间将减少。大豆比玉米和其他粮食收获时间更晚。

这意味着，生产商将需要尽早决定是卖出还是储存，可能要在新作大豆生长完成之前拿定主意。

很多管理良好的生产商已经将大量新作物预售给买家，因此即使价格跌破生产成本，也不会对剩余作物感到太大压力。

但是如果整体田地条件仍保持迄今为止的良好水平，多数种植户面临的未售作物规模都会比预期大得多，所以也不得不为它们寻找去处。

美国大豆种植户的问题在于，南美生产商也面临类似问题，所以无论今年种植大战最后几周将如何发展，都会在今年余下时间里围绕终端用户需求展开竞争。

的确，大豆生产商在全球层面将迎来比小麦和玉米更加尖锐的供应过剩问题，因为主要大豆种植商也是主要大豆出口商。

美国玉米种植者面临全球其它主要种植区的竞争压力较小，因第二大玉米生产国中国更有可能成为玉米净进口国、而非出口国。与此同时，美国小麦种植者今年料迎来终端用户需求的改善，而过去一年全球多地出现种植方面的问题，使得高品质小麦的国际出口数量有限。而且，俄罗斯与乌克兰的紧张局势继续发展，预计也会限制黑海地区粮食供应在近期和中期流入市场。

相比之下，美国大豆生产商和出口商则将遭遇数年来最激烈的竞争格局，面临着寻找海外买家来吸纳他们作物的压力，因美国国内大豆使用需求相对出口市场买兴更加疲软。

的确，前五家大豆出口商的库存-使用比率已经接近纪录高位50%，这意味着单靠预估库存就可以满足它们近一半的总需求，而不需要新作供应。

相比之下，前五家玉米出口商的库存-使用比率还不到18%，小麦的该比例是近25%，反映出玉米和小麦种植者的国内需求状况远胜于大豆农户。

浏览全球库存和美国主要出口商的库存-使用比率：

link.reuters.com/wab52w

浏览2014年作物库存和库存-使用比率：

link.reuters.com/zab52w

这一切都意味着出口商表现将决定大豆价格的未来走势。考虑到大豆出口商手中的总库存处于纪录高位，它们恐怕不得不趁大豆价格上涨之际抛出多余供应，由此料令大豆价格在近期和中期受到遏制。（完）

(编译/审校 王丽鑫/徐文焰/朱晓军/高琦/艾茂林/许娜)

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