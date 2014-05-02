《MAGUIRE专栏》玉米多头莫将目光囿于美国 须提防别国丰产打压价格

2013年11月11日在格鲁吉亚第比利斯拍到的玉米图片。 REUTERS/David Mdzinarishvili

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire 编译 徐文焰/许娜/郑茵

路透芝加哥5月1日 - 最近市场人士几乎都在谈论美国玉米播种进度缓慢这个话题，让人以为眼下只有美国的农户打算种玉米。

但巴西safrinha玉米的种植也刚刚开始，一些地方的农田处于多年来最好的状态；而且该国播种时期的玉米现货价格攀升逾35%，令农户在种植二季作物时更愿意选择玉米。在乌克兰，农户已经为种植玉米做好准备，而此时的玉米出口价格恰好处于数年来的同期最高水平，得益于国际市场玉米现货价格大涨以及本地货币大幅贬值的双重助推。

巴西与乌克兰去年玉米总产量超过1亿公吨，占据了国际玉米交易三分之一的份额。再加上中国和印度今年玉米产量可望创下纪录高位，这些都在提醒人们，美国玉米种植业者还有很多同行，而且他们在收割后要在同一个消费市场展开竞争。

**巴西玉米今年可望再次大丰收**

2014年初全球玉米价格较低，加之种植成本居高不下，似乎会令巴西的二季玉米种植面积减少。去年巴西二季secondcrop玉米播种面积接近记录高位，推动产量创下4,690万吨的记录新高。

不过好在safrinha玉米播种期内主要种植地区的现货玉米价格攀升超过30%，让巴西农户今年仍热情高涨，保持了较高的玉米播种面积。

浏览Mato Grosso州现货玉米价格图表，请点选：

link.reuters.com/xuc98v

由于播种刚刚结束，现在还不清楚今年巴西玉米种植的具体面积。

但通过植被影像判断，该国玉米种植创下了多年来的最好开端，目前为止主要玉米种植地区的作物生长情况与去年创纪录的水平不相上下。

未来还需要规律的降雨和适宜的温度，才能令作物达到最好的状态。

不过就目前而言，对巴西二季作物产量可能大幅下降的忧虑可能过于杞人忧天了。相反，safrinha玉米今年似乎还将有不错的收成。

浏览巴西主要玉米种植区的作物密度图表，请点选：

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**乌克兰成为重要的玉米生产国**

2003年，乌克兰玉米产量略低于700吨，仅位列全球第10。

10年后，乌国玉米产量超过了3,000万吨，一跃成为全球第五大生产国。由于生产率提高了三倍多，出口自约120万吨骤增至逾1,900万吨，增幅超过了14倍，扶助乌克兰晋身为国际谷物贸易中的大家伙。

事实上，乌克兰2013年玉米出口仅次于美国和巴西，排名全球第三，这为此前极为偏重美洲的玉米出口实现区域性平衡做出了贡献。

近期因与俄罗斯在克里米亚爆发冲突，加上乌克兰国内遭遇政治和社会动荡，乌克兰再度成为世界关注焦点，虽然关注的原因大不一样了。

不过，尽管紧张局势已严重影响了乌克兰许多居民的生活，但农业活动似乎仍能艰难前行，今年的玉米和小麦出口计划更是创下纪录高位。

考虑到乌克兰许多行业的小型企业已开始因信贷紧缩陷入困境，部分农业分析师预计2014年玉米产量将下滑。

但是，受益于以美元计价的玉米价格在美国跳涨近20%，同时乌克兰货币格里夫纳贬值约40%，乌国玉米出口价格较2014年初已上涨了70%左右，逼近往年同期最高水准。

欲浏览乌克兰和美国玉米价格对比图表，请点选： link.reuters.com/wuc98v

这可能激励乌克兰农户继续播种玉米，尽管该国金融和政治前景非常不确定。

此外，国际货币基金组织(IMF)已批准援助乌克兰170亿美元，预计这将启动另外一笔来自其他捐助方的150亿美元贷款，因此乌克兰的金融系统料将缓慢复苏。这反过来应该会支持乌克兰的主要农业企业在未来几周落实播种计划，从而避免玉米产量较上年同期大幅下滑。

正如巴西一样，天气将成为决定今年乌克兰玉米最终产量的主导因素。不过，玉米种植带近期迎来降雨，使得土壤湿度回升至接近正常水平，所以玉米作物起码在生长初期阶段都将享受良好的生长环境。

**其他影响较大的玉米出口国**

在全球未来玉米交易中将起重要作用的其他国家有中国和印度。

中国是全球第二大玉米种植国和消费国，一直是市场的重要参与者。

但一直到最近，由于国内生产跟不上消费激增的步伐，中国才变成进口大国。(2013年中国玉米进口量为500万公吨，10年前只有2,000吨。)

不过，随着中国变成进口大国，国内粮食种植能力开始受到密切关注，土壤情况、播种时间以及管理方式的变化都令人关切，被看作可能导致生产能力大幅波动的信号。

到目前为止，中国主要玉米种植区的土壤湿度低于去年，但由于最心急的农户也还没有开始播种，因此当下要担心的可能是降雨太多而不是太少。播种后作物的生长进度应该与美国作物非常接近，因此所有目光仍将集中在6月以后种植区的状况上。

在谈论主要玉米交易国家时，印度很少受到重视，去年该国玉米出口量不到乌克兰的六分之一。

不过，最近10年来，印度的玉米产量增长逾50%至2,300万吨左右，且去年国内玉米库存翻了一番以上达到纪录高位，显然生产已经有能力持续超额满足国内需求，并有一部分余粮出口国际市场。

鉴于印度地理位置靠近多个南亚国家和中东地区，因此未来几个月该国的出口很可能在国际市场上占据重要地位。

即将到来的雨季对于未来一季作物的收成意义重大，正在形成的厄尔尼诺气候现象可能让许多地区的雨季降雨总量减少，对农业生产也十分关键。

不过，有充足的库存在手，播种工作也将在下个月展开，印度玉米出口增加，将会进一步提高国际市场上非美国玉米的供应。

正当玉米市场多头全神贯注于美国播种进度受阻之际，其他国家如此大量的供应可能会让他们大吃一惊，因而痛苦地想起：国际市场规模巨大且还在不断扩张，并不只有美国一家。(完)

(编译 徐文焰/许娜/郑茵 审校 高琦/龚芳)

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