《MAGUIRE专栏》交易员看空豆粕市场 年底前料将挫跌

2014年7月28日，美国密苏里州一家研究机构内拍摄到的大豆。 REUTERS/Tom Gannam

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire 编译 戴素萍/王丽鑫

路透芝加哥9月5日 - 进口创纪录加上美国大豆产量创纪录，看来在2014年的最后几个月料将重创豆粕价格。

新作12月豆粕期货价格SMZ4受到旧作大豆供应持续短缺所支撑，近来一直守在每短吨略高于340美元的窄幅区间内。

但最近12月豆粕价格每短吨340美元以下的卖权(看空期权)急遽增加，表明交易员认为从现在到12月期权在11月21日到期之间，豆粕价格将会下跌。

**产量将大增**

美国大豆期货价格在夏季每况愈下的情况时有所闻，而创纪录的大豆种植面积看来益发可能造成创纪录的新供应量。

但即使新作大豆价格从7月初到9月初每蒲式耳挫跌了超过2美元或17%，新作豆粕价格则持坚，同时期跌幅不到3.5%。

大豆和豆粕价格图表，请点选(link.reuters.com/gaz72w)

即使如此，已令大豆市场承压的同样偏空因素--充沛的新供应量，一旦进入市场，亦料会打压豆粕市场。

此外，最近豆粕进口大增令人愈发担心市场供应增加。豆粕进口7月较前月增长逾200%，至68,678短吨的历史高位，而同期油菜籽粕进口也接近400,000短吨。

浏览美国豆粕和油菜籽粕进口图表，请点击：link.reuters.com/faz72w

由于对植物油粕供应增加愈发感到担忧，交易商扩大买进12月豆粕期货相关卖权，若12月豆粕价格跌破每吨340美元，则将可从中获利。

自8月15日以来，行权价在每吨300-340美元的卖权共成交8,240口，其中行权价330美元的卖权就超过3,000口。行权价300美元的期权数量则接近2,000口。

**准备迎接季节性下滑**

除去目前进口创纪录、同时产量料创纪录的情况不谈，当美国大豆开始进行收割后，豆粕价格通常也会下跌，这可能也使看空市场的交易商受到鼓舞。在过去三年，12月豆粕期货在9月和10月稳步下跌，到12月回升，因此很多交易商将预计2014年会出现类似的格局。

浏览12月豆粕价格季节性变化图表，请点击：link.reuters.com/jaz72w

最近豆粕未平仓合约增至历史高位，略高于338,700口，也显示有更多人参与市场进行押注，交易商为未来几周价格波动加剧做准备。

价格是否会明显转向下跌仍有待观察，这要很大程度看大豆市场的走向。大豆生长期尚未结束，要当心秋末的霜降。

不过从最近期权市场的情况看，多数市场人士押注最有可能发生的状况是一路下跌。(完)

(编译 戴素萍/王丽鑫； 审校 张明钧)

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