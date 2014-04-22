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市场报道 | 2014年 4月 22日 星期二 12:11 BJT

《MAGUIRE专栏》早餐桌上的黄金投资机遇

此外，橙汁价格也一直受到天气情况的支撑，此前佛罗里达州柑橘类作物种植带受到2014年初的一场寒流袭击，致使橙汁生产潜力降至1985年左右以来最低。

由于去年美国“橙汁”消费量较2014年产量预期高出逾20万吨，橙汁价格在冰冻天气到来后扶摇直上，预计在可预见的未来仍将保持坚挺，直到足够多的高价进口橙汁出现在美国市场。

今年以来，就连牛奶价格也录得惊人涨幅，因全球需求持续增长而生产却陷入迟滞。

仅中国一国，液态奶的消费量就自2000年以来增长了两倍多，其它新兴市场亦毫不示弱。与此同时，全球主要的牛奶产地--欧盟、印度和美国近几年产量均增长乏力，即便2014年全球贸易和消费似乎有望创下数年高位。

总之，2014年里，随着食材的价格因为五花八门的理由纷纷上涨，作为每天最重要的一餐，早餐的成本看来也将水涨船高。这些市场的投资者今年已经收获丰厚收益。不过，考虑到许多重要食材受到持久的基本面因素支撑，即便是后来进入市场的人，或许也仍能赚到钱。(完) (编译 张明钧/石冠兰/李春喜/许娜；审校 张荻/高琦/艾茂林)
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