《MAGUIRE专栏》交易员看空豆粕市场，年底前料将挫跌

此外，最近豆粕进口大增令人愈发担心市场供应增加。豆粕进口7月较前月增长逾200%，至68,678短吨的历史高位，而同期油菜籽粕进口也接近400,000短吨。

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由于对植物油粕供应增加愈发感到担忧，交易商扩大买进12月豆粕期货相关卖权，若12月豆粕价格跌破每吨340美元，则将可从中获利。

自8月15日以来，行权价在每吨300-340美元的卖权共成交8,240口，其中行权价330美元的卖权就超过3,000口。行权价300美元的期权数量则接近2,000口。

**准备迎接季节性下滑**

除去目前进口创纪录、同时产量料创纪录的情况不谈，当美国大豆开始进行收割后，豆粕价格通常也会下跌，这可能也使看空市场的交易商受到鼓舞。在过去三年，12月豆粕期货在9月和10月稳步下跌，到12月回升，因此很多交易商将预计2014年会出现类似的格局。

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最近豆粕未平仓合约增至历史高位，略高于338,700口，也显示有更多人参与市场进行押注，交易商为未来几周价格波动加剧做准备。

价格是否会明显转向下跌仍有待观察，这要很大程度看大豆市场的走向。大豆生长期尚未结束，要当心秋末的霜降。