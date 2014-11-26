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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 12:59 BJT

《MAGUIRE专栏》利多因素消退，大豆投机客减持多仓

**持大豆产品多仓风险有加剧之势**

尽管大豆现货市场净敞口增加，说明对大豆及大豆产品整体兴趣提高，但各个市场情况各有不同，每种大豆产品、以及大豆市场在今年最后几周都面临不同的风险。

大豆市场上，10月初至11月中旬进行的净买进约三分之二是空头回补，所以非商业性投机客是从11月才开始呈现净多仓增加态势。

相反的是，非商业性投机客这段时间在豆粕和豆油市场净多仓稳步增加，豆粕头寸增加一倍，豆油增加三分之二。

这使得豆粕市场非商业持仓水平远高于大豆市场，接近2012年中以来的最高水平。

豆油非商业净多仓接近2011年以来最高点，与大豆净多仓规模基本相等。

豆粕和豆油总仓位相当于大豆的2.5倍多，说明投机客对大豆产品的偏好明显高过大豆本身。

在榨油厂难以取得充足的大豆供应下，在大豆和大豆产品中更青睐后者是有道理的。然而一旦大豆供应更形充裕，继续这样布仓的风险就偏高，这是因为榨油厂储备得到补充后，两种产品产量肯定可以迅速提高。

而且随着美国大豆收获完成97%以上，大豆供应势将达到高峰，以后加工商获得足够新供应得到了保证。

这意味着随后不久大豆产品产量会随之走向高峰，这可能在今年余下时间打压大豆产品价格，促使投机客在年底前匆忙结清仓位。所以尽管最近非商业投机客对大豆及大豆产品的整体态度已经改变，但未来几周看来可能进一步减持多仓。(完) (编译 张涛/王丽鑫；审校 张明钧)
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