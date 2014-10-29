《MAGUIRE专栏》美国大豆出口加快，投资者进行空头回补

这意味着，如果消费者需求强于预期，或者真正能够获得的供应不及预期，那么交易商依然很容易受到轧空的冲击。

目前为止，供应面看来保持着过去几个月的明朗趋势。最大种植区的最新收割报告显示，单产达到甚至高于预期，等到最终统计完成时，单产平均水平有可能创纪录高位。

另外，尽管不喜欢当前价格的美国农户可以将部分新作大豆储存在仓库中，但他们更有理由储存玉米，因为玉米比大豆拥有更高“价差”。

从玉米远期市场目前的情况来看，农户若将新作玉米储存起来而非出售，那么一年后的价格将比当前价格高出10%，2016年夏季时的价格则将高出17%。

相比之下，农户若将大豆销售推迟到明年夏季，则可获得2.6%的溢价。实际上，2015年收割大豆的价格低于当前价格，2016年夏季时依然相对较低。

非商业大豆空仓图表(link.reuters.com/mem33w)

玉米和大豆远期曲线对比图表(link.reuters.com/jem33w)

中国大豆库存、压榨利润及从美国进口图表(link.reuters.com/kem33w)

因此，许多种植户可能不得不将大部分的大豆出售，而非储存起来，这应该会让市场在近期和中期内持续获得新供应，从而遏制了持续轧空的可能性。

与此同时，南美最大的大豆种植区播种进展迅速，提高了该地区在2015年初再度丰产的机率，如果整个种植季期间天气状况都保持良好的话。

需求方面，美国出口季显然已进入高潮，过去两周中国交易商每周都预定了逾200万吨大豆，从而在近几日扶助支撑了大豆价格和基差。

不过，中国大豆库存高于上年同期，国内压榨利润则低于上年同期，因此中国交易商是否会延续近期强劲程度堪比上年同期的购买势头，这点令人生疑，因为2012年干旱后，吃紧的供应渠道已被重新装满。