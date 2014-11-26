《MAGUIRE专栏》利多因素消退 大豆投机客减持多仓

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire

路透芝加哥11月25日 - 大型投机客开始削减大豆及大豆产品敞口。此前，由于收割推迟和美国中西部地区的物流瓶颈，投机客的这类敞口自10月初以来增加了400%以上。

最近多数地区完成了收割，同时有迹象显示对终端用户运输的情况改善，这促使交易商在年底之前解除多头头寸。

即便如此，豆粕和豆油的净投机性敞口仍处于多年来的同期高位，显示如果减仓趋势继续的话，这两个市场的投机资金可能会进一步流出。

**投机客此前由减仓变成增仓**

大型投机客在2014年3-8月减持多仓。由于大豆播种面积巨大，以及中西部地区的生长条件普遍良好，截至7月末，他们持有的大豆、豆粕和豆油净多仓合计削减到不足1.2万口，远低于当初的30万口。

随着生长季结束和收割工作开始，8月和9月大豆及大豆产品的总体非商业性头寸保持在3.5-4.5万口。

当10月初田地过湿延迟了收割进程，非商业性投机客开始改变看法，买兴渐增。他们的净仓位在10月初约为4.1万口，到11月中旬就增加到了超过21万口。

在此期间，许多报导称大豆加工商纷纷抢购以确保获得充分供应，进一步吊起了投机客的兴趣。

**持大豆产品多仓风险有加剧之势**

尽管大豆现货市场净敞口增加，说明对大豆及大豆产品整体兴趣提高，但各个市场情况各有不同，每种大豆产品、以及大豆市场在今年最后几周都面临不同的风险。

大豆市场上，10月初至11月中旬进行的净买进约三分之二是空头回补，所以非商业性投机客是从11月才开始呈现净多仓增加态势。

相反的是，非商业性投机客这段时间在豆粕和豆油市场净多仓稳步增加，豆粕头寸增加一倍，豆油增加三分之二。

这使得豆粕市场非商业持仓水平远高于大豆市场，接近2012年中以来的最高水平。

豆油非商业净多仓接近2011年以来最高点，与大豆净多仓规模基本相等。

豆粕和豆油总仓位相当于大豆的2.5倍多，说明投机客对大豆产品的偏好明显高过大豆本身。

在榨油厂难以取得充足的大豆供应下，在大豆和大豆产品中更青睐后者是有道理的。然而一旦大豆供应更形充裕，继续这样布仓的风险就偏高，这是因为榨油厂储备得到补充后，两种产品产量肯定可以迅速提高。

而且随着美国大豆收获完成97%以上，大豆供应势将达到高峰，以后加工商获得足够新供应得到了保证。

这意味着随后不久大豆产品产量会随之走向高峰，这可能在今年余下时间打压大豆产品价格，促使投机客在年底前匆忙结清仓位。所以尽管最近非商业投机客对大豆及大豆产品的整体态度已经改变，但未来几周看来可能进一步减持多仓。(完)

(编译 张涛/王丽鑫；审校 张明钧)

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