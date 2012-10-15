《Maguire专栏》大豆市场关注焦点转移至需求面

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire 编译 王冠中

路透芝加哥10月12日电---谷物市场研究报告和评论,仍有许多在喋喋不休地讨论单产和收割面积,但在美国农业部公布最新的作物报告後,大豆市场走势显示,市场大部分焦点已转向需求面.

诚然,美国农业部最新的大豆供应统计数据明显偏空,由於美国数个重点州报告收成提高,美国和全球库存均料较前一个月上升.但消费量劲增,也抵消了供应增加带来的压力,而大豆市场交易商未来几个月的焦点将会放在持续强劲的需求上.

**供应大增**

美国中西部8月降雨显然为美国大豆作物带来了期待已久的甘霖,在周四的收成报告中,美国农业部9月对29个州的预估中,有23个州的预估较上月提高.(参看美国各州大豆收成率的互动式图表,请点选 link.reuters.com/het99s )

各州单产普遍上扬的情况,促使美国农业部对美国整体大豆单产预估提高2.5蒲式耳至每英亩37.8蒲式耳,并协助将美国总产量预估提高至28.60亿蒲式耳,较上月的估计提高2.26亿蒲式耳.

美国供应增加,使得全球大豆库存较上月提高8.7%或446万公吨,单从数字上来看,无法说明当天大豆期货的涨势.

但供应面预估的调整只反映了整体情况的一个方面,未来几个月需求的速度将会日益受到关注.

**需求成为焦点**

抵销供应大增的因素是,美国和全球消费速度上修,消费情况看来益发可能让整体大豆库存处於纪录低水准,尽管美国大豆单产高於预期.

在美国方面,大豆出口较上月预估水准几乎高出20%,因美国大豆价格近来大幅下滑,带动近几周出口销售强劲.

大豆制品需求强劲,亦使得美国大豆压榨量增加4,000万蒲式耳,显示出买方在近期和中期内会争夺美国新的作物供应.

在全球方面,预估的进口量和压榨量均较上月增加,凸显出在指标价格走软之际,终端使用者的迅速反应.

这在中国尤其明显,中国是全球最大的大豆消费国,预估进口量较上月预期的增加150万公吨,因国内需求持续强劲,且持续有填补库存的动能.

但中国并非唯一出现持续大豆需求的市场.全球大豆进口今年料将触及约9,350万吨的纪录,主要进口国(中国、欧盟、日本和墨西哥)的消费量预估将首次超越1亿吨.

事实上,近年来进口国的需求增速超越了出口国,这是促使部分交易商偏向看多市场的主要原因,尽管是在美国大豆单产上修的情况下.(参看进口国与出口国需求相关图表,请点选 link.reuters.com/xam33t )

诚然,即便今年阿根廷和巴西可能种植面积充裕,也没有让交易商感到担忧,而哪怕是一丁点关於南美气候可能影响作物的消息,就会导致大豆价格上扬,除非有更多该地区新增作物的状况公布.

再者,中国主要进口市场的国内价格坚稳,暗示该地区的供应仍相对紧俏,而由政府支持的贸易商在对抗着通胀,在为了几个月将会持续向出口市场寻求额外的供应.(参看进出口国年度库存和使用量相关图表,请点选 link.reuters.com/zam33t )(参看进出口国月度库存和使用量相关图表,请点选 link.reuters.com/bem33t )

就是这种进口国需求持续强劲的希望,可能从现在开始协助推动市场,使市场不去进一步理会美国以外地区的供应情况.

只要这些市场的消费量仍旧偏高,市场人士就可能继续忽视短期供应增加的前景,尤其是南美作物收成还有好几个月的时间,供应情况还不是那麽肯定.(完)

--译文审校 郑茵

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