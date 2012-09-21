《Maguire专栏》大豆价格挫跌 让中国喜出望外

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire; 编译 郑茵/张荻

路透芝加哥9月20日电---在一波经典的"慢涨急跌"型走势中,大豆市场短短几天就几乎吐尽此前一个月攒下的涨幅,因投机客多头平仓来势汹汹,农户也急於在收割後立即脱手.

对於全球最大的油籽进口国和消费国中国而言,这场大跌也许是一场意外之喜,尤其是中国国内大豆价格仍接近纪录高位,降价又正好赶在中国向美国进口采购的传统高峰期之前.

**恐慌性抛售**

大豆投机仓位极度膨胀,再加上价格严重倒挂,近月合约价格超过远月,为最近这次暴跌埋下了伏笔.

大豆期货和期权的非商业性净多仓在今夏升至纪录高点附近,因全球大豆库存供应紧张,且美国大豆生长期内气候干热,吸引交易商纷纷建仓.从6月底至9月初,11月大豆期约价格攀升约20%,多方斩获颇丰.

但随着最近几周美国2012年大豆收割工作的展开,那些坐拥大量多仓的投机客明显开始坐不住了,担心新作的收获将在短期内打压价格,尽管总体收成仍远低於季初的预估.

目前大豆市场价格倒挂严重,近月价格大大高於远月合约,因此农户在收割後立即出售的意向十分强烈,这也加剧了市场的忧虑.

9月初的近月大豆合约价格较2013年11月合约升水超过每蒲式耳4美元,较2013年7月合约亦高出2美元.这意味着种植户在收获後若不能立即出手,就要蒙受损失.

投机性仓位庞大,农户又急着出手,让近期这场幅度超过每蒲式耳1美元的价格下跌愈加惨烈,而且随着2012年美国剩余大豆的收割,最近几周很有可能出现进一步的跌势.

但鉴於美国大豆产量最新预期较季初预期减少近20%,且美国大豆库存接近多年低点,多数终端用户或将认为大豆整体供应低於他们乐见的水平.

因此,这些用户可能会趁美豆价格较两周前有大幅下降之机买入.

**中国买家并不急於出手**

中国进口商乐意吸纳近期走低的美国大豆,但他们目前并不急於大举买进,因为市场上有大量的投机商和农户在抛售.

事实上,美国未来几周将约有6,000万英亩(2,400万公顷)大豆进入收获期,潜在的买家完全有理由按兵不动,等剩下的多头进一步减仓後再增加买盘.

此外,一旦当前的投机斩仓风潮结束,无论剩下的11月合约怎样,都需要在10月底前展仓,令基金抛售在可见的未来持续对近月合约构成打压.

即便是这样,中国这样的大买家仍会有稳定的需求,并渴望得到满足,就算他们认同大豆价格在未来几周会逐步下跌的看法.

更何况,在芝加哥大豆价格下挫之际,中国国内市场价格仍没有松动的迹象,因为主要大豆压榨地区的大豆供应短缺.山东省是中国北方的主要压榨地区,该省的大豆价格保持坚挺,约合每蒲式耳23美元以上,而近月美豆的交货价格为每蒲式耳不足17.50美元.

山东当地大豆与进口美豆的价差已经达到了创纪录高点,为中国增加进口美国大豆铺平了道路.在价差扩大时,美国对中国的大豆出口通常都会上升.

另外,美国大豆对中国的出口旺季即将开始,因为中国进口商一般会在美国大豆收割结束後不久完成大部分的采购.

所以即使在美国的大豆市场人士目前看法偏空并倾向於抛售,但中国作为全球最大的大豆消费国和进口国,在未来几周还将会乐意逢低吸纳.(完)

--译文审校 程琳

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