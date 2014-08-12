《MAGUIRE专栏》衡量美国各州大豆产量前景时 切勿忽视南方黑马

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire 编译 李婷仪/洪曦/李爽

路透芝加哥8月11日 - 美国农业部将在8月12日的报告中首度提供美国大豆生产潜力的州级评估。交易商将密切关注其对中西部生产大州的预估，因当地作物正进入最关键且最需要雨量的生长阶段。

但是，美国南部大多数地区作物生长状况，远远超前爱荷华和伊利诺州等中西部最大生产州。南部作物可能比中西部供应早几周进入市场。

收成数量相当庞大。美国南部10大种植州2013年大豆产量达到创纪录的6.58亿蒲式耳，今年则有望突破7亿蒲式耳。这要归功于种植面积较上年同期增加12%，而且本季迄今生长条件良好。

所以若要衡量2014年美国作物收成的好与坏，就千万不能忽视那些生长进度领先的州，以及南方的产量规模。当全国大多数作物准备收割的时候，那儿的农户可能早已提前数周满足了市场的大部分短线需求。

**单产提高令南部农户获益**

近年来南部大豆产量提高的主要原因，是作物单产的稳步提升。该地区农户生产率的提高幅度要大于中西部更为成熟的种植地区。

从1990年迄今，美国10个主要大豆种植州的种植面积仅扩大了约20%至1,790万英亩；然而南部产量近乎翻倍，这都是拜单产提高70%所赐。

相比之下，同期中西部五个主要大豆种植州的单产仅提高了16%，产量增加50%。南部农户在应用现代种植方法和技术进行大豆生产方面富有成效。

浏览美国五个主要大豆种植州与南部10个主要种植州状况对比，请点选：link.reuters.com/kah62w

浏览美国南部10个主要大豆种植州的种植面积，请点选：link.reuters.com/mah62w

浏览美国南部10个主要大豆种植州的产量情况，请点选：link.reuters.com/nah62w

**吸引买家**

随着南部大豆产量的提升，当地农户不得不成为推销这些作物的行家里手。南部各州的传统大豆需求中心(如压榨工厂)要比中西部少得多。

不过，多亏南部的种植季开始较早，当地农户交付作物的时间要比中西部农户提前很多。近些年，买家愿意同南部农户进行交易，其购买量也在提高，尽管通常南部大豆供应与多数国内压榨厂都相距甚远。

出口商还显现出对南方供应的浓厚兴趣。可以提早供应以及距离美国墨西哥湾主要港口较近，都有助于这些作物与外国卖家竞争，争取海外消费者需求。

总之，这些消费者已保证对南部大豆有稳定需求，吸引生产商不断上调该地区的种植面积和产量。

美国农业部即将公布的报告料显示，南方农户今年新作供应有望再创纪录水平，而且与较统种植区供应相比，消费者和出口商可能提前几周就可以获得这些供应。

如果农业部还公布，中西部地区农户今年作物产量料将创纪录水准，那么由于南方农户交付作物的时间较中西部作物早了很久，从而可能享有巨大优势。

南方作物生长进度较超前的状态起码应让当地农户对获得销售订单更具信心，而中西部农户仍不确定他们的作物产量潜力。

因此，寻求明确阐明美国大豆市场前景的市场追踪机构必须密切关注南部地区，因为今年该地区供应有望创纪录。在美国其他地区的作物秋季准备上市，并可能压低作物价格以前，南部作物可能将吸引需求。(完)

(译文审校 杜明霞/徐文焰/许娜)

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