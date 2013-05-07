《Maguire专栏》美国大豆出口季或许尚未结束

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire； 编译 王丽鑫/张若琪

路透芝加哥5月6日 - 外界普遍预期，最近美国大豆出口销售订单取消的情况，在未来几周料有愈演愈烈之势，并导致美国大豆价格再次走软，因理论上取消出口的大豆将会倾销到国内市场上。

不过在南美港口拥塞仍然阻碍出口装运，中国大豆市场现货价格较进口价格升水也处于纪录高位，不排除短期内美国大豆供应额外增加的可能性。此外，由于未完成出口总量相当于不到10天的总使用量，潜在“过剩”供给可能很快被国内消费者一抢而光，所以现在预期今年美国出口季已经结束也许还为时过早。

**意料之中**

大豆进口商开始取消之前的美国订单，买需转向南美等大豆供应更充裕且价格更便宜的地区，也不算什么大的意外。

每年这个时候订单取消都在意料之中，进口商试图取消几个月前确定的、价格也高得多的美国交易，以此降低整体大宗商品的进口成本。

即便如此，之前被预定出口的大豆突然有可能进入国内市场，这样的前景仍然累及市场人气，同时全国重要加工市场的近月大豆基差普遍走软。

浏览美国大豆基差与出口销售图表，请点选(link.reuters.com/had87t)。

订单取消是否已经导致基差走软尚不确定，因前几周大涨后，市场应该有一次回档。

但可以明确的是，上月影响加工商信心的紧迫感在近几日略有降温，因市场焦点日益转向大豆出口减少的前景。

随着南美成为全球出口市场的主力，未来几周或有更多订单取消，也可能使加工商受到鼓舞。

但即便未来几周采购订单取消率可能上升，国内买家应该对相关的货物数量抱持务实预期，因美国出口商订单中的未完成销售总数处在三年低点，仅略多于210万吨，或约7,700万蒲式耳。美国大豆每月总需求量约为2.56亿蒲式耳，因此这样的额外供应将支持不到10天的需求。而且，即使出口活动停顿，国内榨油商一周就要消耗约3,000万蒲式耳，因此这批未完成销售总量还不够三周的用量，然后就要继续竞相取得国内剩余库存。浏览美国大豆出口销售未完成业务相关图表请点击(link.reuters.com/kad87t)

而纵使未来几周出口订单取消的速度加快，主要大豆进口国也极不可能突然一股脑取消他们的美国采购订单，因为南美港口的运作还需好几周的时间，因此他们会希望维持备用计划，这样假使短期内出现短缺，他们还能转由美国获取供应。

**中国需求难以满足**

做为全球最重要的大豆消费国和进口国，中国在大豆市场的行动也受到更密切的检视，即便是大豆主要生产国和出口国，受到的关注都还不如中国那么大。大笔采购订单--或甚至只是政府贸易部门发表了含糊的相关声明--即使这类合约或进口计划的细节还未完整披露前，都可能抬高全球油籽的价格。

同样的，若有任何关于中国取消采购的消息，也可能对价格造成剧烈的负面影响。

中国贸易商本身深知这种影响，因此经常相当乐于证实任何利空的传言，但对任何大规模的采购策略仍会守口如瓶。

也因此，中国近来宣布取消逾27.5万公吨美国旧作大豆合约就不怎么意外了，即便其仍然继续接受其他立即付运的美国旧作大豆船货，并订购了一笔逾100公吨2013年底左右交付的新作合约。

这些举动释放出来好坏不一的信号，令大豆市场出现混乱和波动，不只影响到美国市场，还有阿根廷等海外市场，而中国可能从中得利。中国希望获得充足的供应，来满足国内日益上升的需求，并补充紧张的库存。

即便如此，从中国国内大豆价格水平可以明显看出，中国急需额外供应。山东省现货大豆价格在2013年多数时候都不改涨势，即便北美和南美全球指标大豆价格基本呈跌势。

实际上，由于阿根廷等大豆出产国出口报价稳步下滑，中国国内价格和中国交易商进口价格之差已经拓宽至去年夏季以来的最高水准，因此强烈刺激大豆进口，即便中国大豆进口交易商的举动会有截然不同的暗示。

浏览中国国内价格和进口价格对比，请点选(link.reuters.com/gad87t)。

另外，从中国国内大豆消耗(过去10年上升逾120%)差不多直线上升可以看出，中国大豆需求没有减缓迹象，而且相对于大豆，中国更重视玉米和小麦产量的立场没有改变，这确保中国仍将高度依赖进口市场获得所需大豆供应。

此外，尽管中国近几年已采取措施建立主要食品和饲料原料的库存缓冲，但大豆库存近来仍明显呈下行趋势，且激发对食品价格上涨以及未来可能出现短缺的疑虑，而这差不多意味着未来数月进口需求依然强劲的趋势。

浏览中国大豆利用、进口和库存图表，请点选(link.reuters.com/fad87t)。

中国持续迫切需要稳定的大豆供应，因此即使中国进口商最终可以从巴西和阿根廷获得大量供应，但中国买需也不太可能在美国市场消失很久。之前由于港口和公路出现前所未有的堵塞，货轮在巴西和阿根廷外海等待装运的情况持续数月。

实际上，南美大豆出口季到目前为止，困扰进口商的等待时间漫长问题还没有得到缓解，因此紧急订单仍可能转向美国，尽管南美供应出货仍在加速。(完)

(编译 王丽鑫/张若琪/李爽; 审校 郑茵/蔡美珍)

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