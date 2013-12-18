《Maguire专栏》美国大豆销售进展迅速 但面临中国买家变卦隐忧

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire

路透芝加哥12月17日 -美国大豆出口销售速度目前处于多年来的最快水平，2013/14年度总体销售目标已完成了90%以上，而整个销售年度还剩下八个多月。

但其中超过60%的销售是与中国签订的合同，而在前些年，每当全球价格跌破合同价时，中国通常不再履行尚未交货的合同。最近与2014年初交割的大豆期货相关的看跌选择权买盘大增，显示贸易商在为新年度会出现一波订单取消做准备，尤其是如果2014年南美大豆产量创最高纪录的预期能够兑现的话。

**大豆涨势突出**

过去几个月，大豆价格坚挺，一直是美国农产品市场的一个亮点。这与谷物尤其是玉米的稳步下跌走势，形成鲜明对比。

大豆市场强劲表现背后的主要推动因素之一是美国大豆出口销售畅旺，本销售年度目前的销量创下纪录水平，自9月1日以来计入销售合同的大豆已有近3,900万公吨。

近几个月，整体大豆市场需求增长的主要推动力是补充供应。在最近的作物收成期间，全球消费国纷纷购买美国大豆，补充所剩无几的库存，和满足消费需求。

大豆进口商方面也是同样的情况，他们近期一直在进行采购，补充储备的同时也在满足需求。

尽管如此，迄今为止美国大豆畅旺的销售势头让一些交易商颇感紧张，他们觉得进口商最近可能买得过多了，尤其是在南美大豆种植状况良好，当地产量或将创纪录高位的情况下。

浏览美国大豆出口销售图表，请点选(link.reuters.com/syg55v)

**取消订单的风险上升**

交易商尤其关切中国对美国大豆的大规模采购，今年目前中国的采购规模也创下纪录高位。

中国是全球最大的大豆买家和消费国，每当新年到来之际，一旦中国买家能以更优惠的价格取得巴西大豆供应，他们就倾向取消美国大豆订单。

业内认为，如果南非大豆收成预估持于高位，这一取消美国销售订单的趋势会在2014年重演。过去十年左右，中国买家设法让大豆采购渠道多样化，美国不再是唯一渠道，最近中国开始从南美种植商采购大部分的大豆供应。

目前为止，中国购买的美国大豆接近2,500万吨，相当于中国全年大豆进口量预估的约36%，这符合近期中国的大豆采购模式，即约有60%来自南美种植商，约40%来自美国。

但中国购买的美国大豆大多数的合同价格远高于每蒲式耳14美元(包括已发运的大豆)，如果南美大豆供应一如预期创纪录高位，这个价位势必会显得很贵。

尽管当前种植季的关键时期还没有到来，2014年头几个月的巴西大豆出口价确实已明显低于美国大豆价格。

如果大多数南美大豆基本顺利地度过那个生长阶段，预计南美大豆卖价会更加走弱，从而导致美国售价对中国买家的吸引力进一步下降。2013年初的时候，巴西出口价格跌到了每蒲式耳13.50美元以下，尽管当时全球大豆供应短缺。而2014年，预计南美大豆产量将创最高纪录，而与此同时，在美国今年大豆丰收之后，全球大豆库存回升。

出于对中国进口商的顾虑，美国大豆贸易商在采取相应措施，防备中国在2014年第一季可能取消一系列订单。

他们采取的主要自保手段就是购买大豆卖出选择权。这种选择权可以让持有者锁定大豆期货的售价，即便市场价格跌破履约价。

自从11月以来，履约价为12美元的3月份大豆卖出选择权一直很受欢迎，目前其未平仓合约数量超过了19,000份，大致相当于9,500万蒲式耳。

但最近，贸易商亦在买进履约价为13美元的卖出选择权，自12月初以来，其未平仓合约数量增长了140%以上，增至相当于5,500万蒲式耳以上。

大豆市场卖出选择权情况图表：link.reuters.com/ryg55v

亦有人在买入1月份的卖出选择权。但由于这些选择权将在年底之前到期，所以多数选择权市场中的买兴现在都转向了3月期货，可以覆盖南美种植季所剩下的大部分时间，那也是中国买家最可能对美国爽约并转向南美卖家的时候。

如果这种情形发生，则美国大豆价格可能下滑，而持有卖出选择权的贸易商则仍能以高于市场普遍价格的水平卖出大豆。(完)

(编译 张涛/白云；审校 杜明霞)

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