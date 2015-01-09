《MAGUIRE专栏》农产品大丰收将打压价格 但2015年谷物料好于油籽

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire；编译 高琦/张若琪

路透芝加哥1月8日 - 过去12个月对于谷物而言充满跌宕起伏，玉米、大豆和小麦的价格都在2014年下半年遭遇剧烈下滑，因为全球谷物产量大增，并且年末预估库存跳涨至纪录高位。

虽然所有作物的产量都在过去一年间上升，但油籽格外突出。在2014-15作物年度的余下时间里，油籽库存的增长速度料将明显高于其他谷物库存。受此影响，2015年谷物价格表现预计会好于油籽，即便是整体农产品市场的基调仍为中性到偏空。

**供应大增**

2014-15作物年度的全球产量已经可以被列入纪录名册。谷物和油籽的总产量创下29.86亿吨的纪录高位，这较10年前水平上涨近25%，较前一个作物年度增加了2,500万吨。

谷物加油籽的库存总量超过6.22亿吨，料将在今年创下纪录新高，这个水平比10年前高出逾34%，较上个年度增长7.4%。

本年度总体作物消费量预计仅将增长2%，大幅增加的供应成为导致农作物价格在过去几个月里承压的主要原因，特别是美国的收割还在继续，情况会愈发明显。

鉴于美国农作物大丰收并且南美大豆收割季提早展开，预估的供应增幅大部分已经入仓，但围绕本年度余下时间里的谷物前景仍存在一些未定因素，主要指的是黑海地区和澳洲的小麦收获量，以及巴西safrinha玉米(第二茬/第二期玉米)的产量。

**谷物产出前景**

虽然全球几大主要谷物种植带在2014年的多数时间里都风调雨顺，但在一些地区也遭遇了数次乾旱，导致产出前景受到负面影响。

在黑海地区，雨量少于正常水平，并且近期出现夜间温度急剧下降的情况，令冬小麦遭遇大范围受损的风险猛增，特别是在俄罗斯南部和中部的种植区域。

与此同时，澳洲在遭遇1910年记录起始以来第三炎热的一年后，2015年迄今也饱受高温之苦，这已威胁到作物产量，使小麦进口商担心起今年稍后的供应。

2015年的玉米产量也出现疑虑。之前部分巴西大豆种植延误；等大豆完成收获后，二茬玉米种植的数量有可能减少。

马托格罗索州和巴拉那州等巴西主要产区有部分大豆正进行收割，但收成速度大体上落后上年。但可能还要好几周，才能更清楚了解二茬玉米的可种植概况。

除了担心时间--因巴西种植者喜欢在3月中之前完成二茬玉米的播种--南美农户还料权衡今年致力大规模玉米产量的经济利弊，因即便种子和投入成本仍高，但作物价格已低于2014年同期水准。

成本考量也适用于乌克兰，该国在2000-01和2013-14年度间产量大幅提高了逾700%，近年来俨然也成主要玉米出口国。

乌克兰的经济和政治动荡导致许多中小型种植者和合作社的信贷提供减少，使外界预期他们可能减少和玉米有关的高价肥料及化学品的采购。

美国农业部等主要作物预测机构预期，2014-15年度玉米产量将较上年度减少300万吨，但如果信贷仍难取得，且整体农业收入受到该地区汇率波动的影响，产量预估可能还会下修。

虽在南美再度大丰收的背景下油籽供应增长，然玉米产量不容乐观，再加上2015年小麦产量也续有疑虑，因此谷物市场今年势必受到支撑。

短中期内农产品可能仍受全球大量库存的困扰，但前述背景或给交易商2015年的交易策略提供一些线索。

全球油籽和谷物产量、消费、出口和库存相对图表：

link.reuters.com/weq73w

(完)

(译文审校 李婷仪/艾茂林)

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