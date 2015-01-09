《MAGUIRE專欄》農產品大豐收將打壓價格 但2015年穀物料好於油籽

(本文作者為路透專欄作家，以下內容僅代表其個人觀點)

撰稿 Gavin Maguire；編譯 高琦/張若琪

路透芝加哥1月8日 - 過去12個月對於穀物而言充滿跌宕起伏，玉米、大豆和小麥的價格都在2014年下半年遭遇劇烈下滑，因為全球穀物產量大增，並且年末預估庫存跳漲至紀錄高位。

雖然所有作物的產量都在過去一年間上升，但油籽格外突出。在2014-15作物年度的餘下時間裡，油籽庫存的增長速度料將明顯高於其他穀物庫存。受此影響，2015年穀物價格表現預計會好於油籽，即便是整體農產品市場的基調仍為中性到偏空。

**供應大增**

2014-15作物年度的全球產量已經可以被列入紀錄名冊。穀物和油籽的總產量創下29.86億噸的紀錄高位，這較10年前水平上漲近25%，較前一個作物年度增加了2,500萬噸。

穀物加油籽的庫存總量超過6.22億噸，料將在今年創下紀錄新高，這個水平比10年前高出逾34%，較上個年度增長7.4%。

本年度總體作物消費量預計僅將增長2%，大幅增加的供應成為導致農作物價格在過去幾個月裡承壓的主要原因，特別是美國的收割還在繼續，情況會愈發明顯。

鑒於美國農作物大豐收並且南美大豆收割季提早展開，預估的供應增幅大部分已經入倉，但圍繞本年度餘下時間裡的穀物前景仍存在一些未定因素，主要指的是黑海地區和澳洲的小麥收獲量，以及巴西safrinha玉米(第二茬/第二期玉米)的產量。

**穀物產出前景**

雖然全球幾大主要穀物種植帶在2014年的多數時間裡都風調雨順，但在一些地區也遭遇了數次乾旱，導致產出前景受到負面影響。

在黑海地區，雨量少於正常水平，並且近期出現夜間溫度急劇下降的情況，令冬小麥遭遇大範圍受損的風險猛增，特別是在俄羅斯南部和中部的種植區域。

與此同時，澳洲在遭遇1910年記錄起始以來第三炎熱的一年後，2015年迄今也飽受高溫之苦，這已威脅到作物產量，使小麥進口商擔心起今年稍後的供應。

2015年的玉米產量也出現疑慮。之前部分巴西大豆種植延誤；等大豆完成收獲後，二茬玉米種植的數量有可能減少。

馬托格羅索州和巴拉那州等巴西主要產區有部分大豆正進行收割，但收成速度大體上落後上年。但可能還要好幾周，才能更清楚了解二茬玉米的可種植概況。

除了擔心時間--因巴西種植者喜歡在3月中之前完成二茬玉米的播種--南美農戶還料權衡今年致力大規模玉米產量的經濟利弊，因即便種子和投入成本仍高，但作物價格已低於2014年同期水準。

成本考量也適用於烏克蘭，該國在2000-01和2013-14年度間產量大幅提高了逾700%，近年來儼然也成主要玉米出口國。

烏克蘭的經濟和政治動蕩導致許多中小型種植者和合作社的信貸提供減少，使外界預期他們可能減少和玉米有關的高價肥料及化學品的採購。

美國農業部等主要作物預測機構預期，2014-15年度玉米產量將較上年度減少300萬噸，但如果信貸仍難取得，且整體農業收入受到該地區匯率波動的影響，產量預估可能還會下修。

雖在南美再度大豐收的背景下油籽供應增長，然玉米產量不容樂觀，再加上2015年小麥產量也續有疑慮，因此穀物市場今年勢必受到支撐。

短中期內農產品可能仍受全球大量庫存的困擾，但前述背景或給交易商2015年的交易策略提供一些線索。

全球油籽和穀物產量、消費、出口和庫存相對圖表：

link.reuters.com/weq73w

(完)

(譯文審校 李婷儀/艾茂林)

路透全新郵件產品服務——“每日財經薈萃”，讓您在每日清晨收到路透全球財經資訊精華和最新投資動向。請點擊此處(here)開通此服務。